Екатерина Варнава теряет память в трейлере авантюрной комедии «Безбашенная»

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер многосерийной авантюрной комедии «Безбашенная», в которой Екатерина Варнава сыграла потерявшую память столичную светскую львицу. В сериале также сыграли Евгений Цыганов и Юрий Чурсин. Премьера состоится нынешней осенью.

В центре сюжета — циничная и амбициозная Вика (Варнава), женатая на влиятельном бизнесмене Германе (Чурсин), баллотирующемся в мэры. В Москве она занимается избирательной компанией супруга, однако ее жизнь резко меняется, когда Германа вместо Балашихи неожиданно отправляют в Кемеровскую область. В результате семейной ссоры Вика попадет под машину и теряет память, напрочь забывая о своем прошлом. Она приходит в сознание в домике сибирского лесника Михаила (Цыганов), воспитывающего в одиночку троих детей. Ребята решают воспользоваться беспамятством Вики и пытаются убедить ее, что она является их мамой.

Параллельно в городе разворачивается предвыборная гонка, участником которой неожиданно для себя становится нелюдимый лесничий. По этой причине он просит свою новоиспеченную супругу помочь ему с имиджем и подготовится к выборам. Ситуация становится еще абсурднее, когда ничего не подозревающая Вика начинает политическую борьбу против своего настоящего мужа.

Режиссером выступила Лана Влади («Обещания», «Сера»). В разработке сценария участвовали Ирина Пивоварова («Райцентр»), Екатерина Сазонова («Нереалити»), Анна-Лиза Техменева («Немодельное агентство») и Наталья Смолокурова («Свидетели»). В остальной исполнительский ансамбль вошли Екатерина Ильина, Григорий Калинин, Леонид Тележинский и Мирослав Харин.