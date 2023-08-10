Сегодня в повторный российский прокат вышел культовый фильм «Амели» с Одри Тоту

Картина получила пять номинаций на «Оскар» и вошла в ряд списков лучших лент всех времен.

Сегодня, 10 августа, кинокомпания «Пионер» выпустила в повторный российский прокат знаменитую французскую романтическую комедию Жана-Пьера Жене «Амели» (2001).

Картина повествует о необычной молодой девушке Амели Пулен (Одри Тоту), обладающей уникальным взглядом на мир. Еще в раннем детстве она поняла, что может замечать чудеса там, где другие их попросту не видят. Героиня знает, что даже самые обычные, казалось бы, вещи, могут совершенно изменить судьбу человека. Однажды Амели решает использовать свой дар, чтобы осчастливить погрязших в серой обыденности людей вокруг себя. При этом попыток взяться за собственное счастье она старательно избегает.

В картине также снялись Метье Кассовиц, Рюфюс, Лорелла Кравотта и другие.

Лента получила одиннадцать номинаций на премию «Сезар» и пять номинаций на «Оскар», в том числе в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший сценарий». «Амели» заняла второе место в рейтинге «100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке» от журнала Empire и пятое место в списке «100 лучших фильмов всех времен» от Total Film.