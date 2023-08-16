Хилари Суэнк ищет убийцу своего сына в дублированном трейлере фильма «Гнев материнский»

Российская прокатная компания Global Film представила дублированный трейлер напряженного детективного триллера «Гнев материнский» об отчаянной матери, которая пытается найти убийцу своего сына. Главные роли в фильме сыграли Хилари Суэнк («Малышка на миллион»), Оливия Кук («Дом Дракона»), Джек Рейнор («Солнцестояние») и Хоппер Пенн («Фальшивомонетчик»).

В центре повествования — переживающая потерю сына (Пенн) профессиональная журналистка Марисса Беннингс (Суэнк). Она задается целью найти виновного в жестоком преступлении, поэтому самостоятельно берется за расследование. Пока ее второй сын (Рейнор), работающий в полиции, пытается оградить мать от деталей происшествия, к ней на помощь приходит беременная девушка покойного Пейдж (Кук). Объединившись, женщины намерены докопаться до истины, какой бы страшной она не была.

Режиссером картины выступил Майлз Джорис-Пейрафит, создатель криминальной драмы с Марго Робби «Страна грез». Сценарий он написал в соавторстве с Мэдисон Харрисон («Как есть»). В производственную команду входит продюсер «Джокера» и «Волка с Уолл-стрит» Эмма Тиллинджер Коскофф. В фильме также сыграли Норм Льюис, Карен Элдридж, Клифф Уэр, Лорен Рейто, Фрэнк Альфано и Кэти Линн Джонсон.

В российском прокате «Гнев материнский» стартует 7 сентября.