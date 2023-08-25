Начались съемки биографического фильма об Александре Пушкине во главе с Юрой Борисовым

В картине будет показаны как светлая, так и темная стороны личности поэта.

Компании «Централ Партнершип» и «Кинослово» сообщили о том, что в городе Павловске, расположенном близ Санкт-Петербурга, стартовали съемки биографического фильма «Пророк. История Александра Пушкина».

Картина будет посвящена истории жизни великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (Юра Борисов), чьи произведения заложили основу современной отечественной культуры. Действие охватит все важнейшие этапы жизни писателя — от лицейской поры до роковой дуэли с Жоржем Дантесом (Флориан Десбьендра). Пушкин предстанет перед зрителями как многогранный герой, в душе которого постоянно пылает борьба между темными и светлыми порывами.

Главные роли в ленте также исполняют Роман Васильев, Илья Виногорский, Аня Чиповская, Илья Любимов и другие. Кай Гетц сыграет Пушкина в юности. Постановкой занимается молодой режиссер Феликс Умаров, ранее снявший спортивную драму «Домашнее поле» (2022). По его словам, предстоящий фильм будет содержать в себе множество музыкальных номеров, работу над которыми возглавляет известный хореограф Олег Глушков («Актрисы»).

Съемки «Пророка. История Александра Пушкина» проходят в исторических локациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Некоторые из этих мест, в том числе Павильон Роз в Павловском парке, усадьба Знаменка, Юсуповский дворец, будут показаны на экране впервые. Команда планирует завершить производство в феврале следующего года.

Премьера «Пророка. История Александра Пушкина» состоится 14 февраля 2025 года.