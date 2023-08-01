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Киноафиша Новости Сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой продлен на второй сезон

Сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой продлен на второй сезон

1 августа 2023 11:20
Сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой продлен на второй сезон

В предстоящих сериях герои погрузятся в исследование своих детских травм и попадут в напряженный любовный треугольник.

Онлайн-кинотеатр Start сообщил о том, что сериал «Жить жизнь» был продлен на второй сезон. Сервис опубликовал короткий проморолик, в котором поделился успехами шоу и анонсировал продолжение.

Сериал основан на одноименной книге Анны Богинской и повествует об успешной 30-летней женщине Анне (Любовь Аксенова), потерявшей мужа в автокатастрофе. Спустя некоторое время после трагедии героиня решает, что готова к новой любви. Она начинает встречаться с новым избранником, но со временем понимает, что тот искусно манипулирует ей. Постепенно Анна осознает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни вовсе не случайна.

По словам шоураннера «Жить жизнь» Ирины Сосновой, в будущих сериях «манипулируемые станут настоящими манипуляторами». Эта перемена будет происходить незаметно для самих персонажей, однако зритель увидит все тонкости процесса, смотря на него со стороны. Возвращение Стаса (Юрий Чурсин) превратит отношения Анны с Матвеем (Роман Васильев) в напряженный любовный треугольник, из которого не будет безопасного выхода. Шоураннер и звезда сериала Дарья Мороз добавила, что новая часть шоу также будет частично посвящена теме детских травм и их влиянию на взрослую жизнь.

Первый сезон «Жить жизнь» вышел в апреле и стал хитом: сериал завоевал титул самой успешной премьеры в истории Start и десять недель входил в первую десятку популярнейших проектов «Кинопоиск Pro». Кроме того, он получил высокие оценки от критиков и сообщества психологов. На данный момент шоу посмотрели свыше 3,5 млн домохозяйств.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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