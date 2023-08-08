Гид по забастовкам в Голливуде: 7 случаев, когда индустрия страдала из-за протестов

Забастовка Гильдии сценаристов, начавшаяся в мае, уже распространилась и на другие профсоюзы, практически парализовав индустрию и поставив на паузу работу над продолжением «Аватара», 5-м сезоном «Очень странных дел», 3-м сезоном «Эйфории» и еще несколькими десятками проектов. Разбираемся, какие крупные забастовки уже случались и к каким результатам они привели.

Самая первая забастовка — 1941 год

Кто начал: мультипликаторы.

Сколько длилась: более 100 дней.

Какие были требования: решить проблемы с заработной платой. Диснеевские художники, которые долгое время оставались привилегированными, с середины 1930-х столкнулись с тем, что из-за расширения штата, мирового экономического кризиса, а позднее и войны размер зарплат резко сократился, часть сотрудников уволили, а переработки никак не оплачивались. 29 мая сотни бастующих перекрыли входы в студию и отказались расходиться, пока их требования не будут выполнены.

Чем закончилась: ничем хорошим. Формально между бастующими и руководством Disney были достигнуты договоренности, но вскоре в студии прокатилась волна жесточайших увольнений, а сам Уолт Дисней так и не смог восстановить доверительные отношения с командой. Большая часть уволенных диснеевцев перешла в другие студии, некоторые оставили работу в Disney в знак солидарности с коллегами.

Кадр из мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Большая часть мультипликаторов, работавших над ним, ушла из Disney после забастовки

Голливудская черная пятница — 1945 год.

Кто начал: декораторы.

Сколько длилась: более 180 дней.

Какие были требования: образовавшие Конференцию студийных профсоюзов работники требовали признать организацию и урегулировать условия труда. Поначалу студии игнорировали забастовку, что привело к тому, что 5 октября около тысячи протестующих собрались у ворот Warner Bros. и устроили беспорядки, громя автомобили и вступив в рукопашную с охранниками студии.

Чем закончилась: формально студии признали право Конференции представлять интересы голливудских декораторов. Но уже в 1947 году был принят закон Тафта-Хартли, регулирующий отношения между рабочими и администрацией и ограничивающий полномочия профсоюзов.

Студия Warner Bros.

Забастовка 1960 года

Кто начал: сценаристы.

Сколько длилась: 148 дней.

Какие были требования: увеличение заработной платы и пенсионных выплат. К протестующим вскоре присоединились и актеры — до 2023 года это была последняя совместная забастовка двух гильдий.

Чем закончилась: актеры смогли добиться отчислений за картины, снятые начиная с 1960 года, в то время как сценаристам удалось договориться о выплатах за телевизионные показы фильмов, снятых до 1960 года, увеличения процента за кинотеатральный прокат и улучшения пенсионных условий. Была приостановлена работа над многими фильмами, в том числе « Баттерфилд 8 » с Элизабет Тейлор , «Нагими мы приходим в этот мир» с Джиной Лоллобриджидой , «Самый дурацкий корабль в армии» с Джеком Леммоном и « Давай займемся любовью » с Мэрилин Монро .

Кадр из фильма «Давай займемся любовью», работа над которым была приостановлена из-за забастовки

Забастовка 1980 года

Кто начал: актеры.

Сколько длилась: 95 дней.

Какие были требования: выплата процентов от телевизионных показов и видеопроката.

Чем закончилась: бойкотом 32-й церемонии вручения «Эмми», на которую из номинантов приехал только один актер — Пауэрс Бут. Протестующим и руководству студии удалось достичь согласия. И хотя проценты выплат от видеопроката в итоге оказались ниже тех требований, которые изначально выдвигали актеры, им удалось добиться дополнительных льгот в сфере медицинского обслуживания и пенсионного обеспечения.

Кадр из фильма «Гайанская трагедия: История Джима Джонса». За роль в нем Пауэрс Бут получил «Эмми», став единственным гостем церемонии из-за забастовки

Забастовка 1988 года

Кто начал: сценаристы.

Сколько длилась: 153 дня.

Какие были требования: отчисление процентов от видеопроката фильмов и расширение творческих прав.

Чем закончилась: договоренностей так и не удалось достичь. Сценаристы сохранили за собой права на сочиненные ими сюжеты, если снимался «ремейк», и добились некоторых отчислений за сериалы, проданных за границу, но вопрос о выплате процентов от видеопроката так и остался открытым. Пострадали многие крупные проекты. Сценарист Алан Макэлрой написал сюжет фильма « Хэллоуин-4 » за 11 дней, чтобы успеть закончить его к началу забастовки. Фильм о Джеймсе Бонде « Лицензия на убийство » и комедия « Земные девушки легко доступны » снимались без сценарных правок, так как во время съемок активно шла забастовка. Тим Бертон обратился к британским сценаристам для правок « Бэтмена ». Сильнее всего пострадало телевидение. Каналы были вынуждены сдвинуть эфирную сетку, так как работа над сериалами приостановилась. В результате произошел сильный отток аудитории — около 10% зрителей переключились на кабельное вещание.

Кадр из фильма «Хэллоуин-4: Возвращение Майкла Майерса», сценарий к которому из-за забастовки был написан всего за 11 дней

Забастовка 2008 года

Кто начал: сценаристы.

Сколько длилась: 93 дня.

Какие были требования: увеличение гонораров от продажи DVD.

Чем закончилась: гонорары от продажи DVD были увеличены, а за кино- и телепродукцию, распространяемую через интернет и другие современные каналы, был назначен фиксированный процент выплат. Забастовка сильно повлияла на ряд проектов. Было сокращено количество эпизодов в новых сезонах нескольких популярных сериалов, в том числе « Доктора Хауса », « Сверхъестественного », « Остаться в живых » и « Теории большого взрыва ». Компания Warner Bros. отменила съемки запланированного фильма Джорджа Миллера «Лига справедливости». А фильмы « Квант милосердия », « Трансформеры: Месть падших », « Люди Икс: Начало. Росомаха » и « Бросок кобры » снимались без сценарных правок, что не могло не сказаться на их качестве и кассовых сборах.

Кадр из фильма «Квант милосердия», который снимали без сценарных правок из-за забастовки

Забастовка 2023 года

Кто начал: сценаристы, а вскоре к ним присоединились и актеры.

Сколько длилась: уже более трех месяцев, соглашение еще не достигнуто.

Какие были требования: изменение оплаты труда, присутствие сценаристов на съемочных площадках, защита актеров от использования их цифрового изображения.

Забастовка началась 2 мая Гильдией сценаристов, затем к ней присоединились и актеры. В числе основных требований — увеличение минимальной оплаты труда, порядок изменения выплат, определение минимальных сроков работы, увеличение гонорара в зависимости от количества просмотров, обязательное присутствие сценаристов на съемочной площадке и ограничение использования искусственного интеллекта.

Сейчас приостановлена работа над всеми крупными проектами, даты релиза многих полнометражных фильмов и сериалов перенесены. В числе самых известных проектов, замороженных из-за забастовки, — 2-й сезон « Одних из нас » и « Песочного человека », 3-й сезон « Шершней », « Хитростей », « Эйфории » и « Белого лотоса », 4-й сезон « Эмили в Париже » и « Мандалорца », 5-й сезон « Очень странных дел », 6-й сезон « Кобры Кая » и « Рассказа служанки », спин-офф « Игры престолов » — сериал «Рыцарь Семи королевств», новые сериалы « Блэйд » и « Сорвиголова: Рожденный заново », 3-я и 4-я части « Аватара », супергеройские боевики « Крейвен-охотник » и « Громовержцы ».

Пока переговорные процессы между гильдиями и студиями продолжаются.