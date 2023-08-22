Взаимочувствование душ: вышел трейлер отечественной мелодрамы «У людей так бывает»

В фильме снялись Екатерина Вилкова, Кирилл Кяро, покойный Владимир Меньшов и другие звезды.

Кинокомпания RWV Films представила трейлер поэтической мелодрамы «У людей так бывает».

Фильм представляет собой альманах, объединяющий несколько историй о любви. Жизням героев суждено навсегда измениться от одной случайной встречи, которой зачастую оказывается достаточно для появления первой искры глубоких чувств. Некоторые из персонажей уже знакомы друг с другом, а другим лишь предстоит первое свидание с судьбой. Но в каждом случае неизменным остается то, что их история кажется искренней и неподдельной, ведь у людей действительно так бывает.

Судя трейлеру, картина наполнена стихотворными монологами, придающими происходящему особую лирическую атмосферу.

Главные роли в ленте исполнили Екатерина Вилкова, Кирилл Кяро, Екатерина Шпица, Константин Хабенский, Юрий Стоянов и другие российские звезды. Кроме того, данный фильм стал последней работой Владимира Меньшова, ушедшего из жизни в июле 2021 года.

Постановщиком выступили Карен Оганесян («Я остаюсь») и Валерий Белоцерковский, дебютировавший в режиссуре. По словам последнего, именно благодаря наставлению Меньшова эта лента разрослась до полного метра:

«Когда была закончена первая часть, на которой я изначально планировал остановиться, ныне покойный Владимир Валентинович сказал: «Ребята, вы не имеете права останавливаться, вы должны добить до полного метра».

Дебютный показ «У людей так бывает» прошел на кинофестивале «Выборг 2023». В широкий прокат фильм выйдет 14 сентября.