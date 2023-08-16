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Киноафиша Новости Второй сезон сериала «Сияющая долина» с Кортни Кокс получил дату премьеры

Второй сезон сериала «Сияющая долина» с Кортни Кокс получил дату премьеры

16 августа 2023 14:10
Второй сезон сериала «Сияющая долина» с Кортни Кокс получил дату премьеры

Продолжение хоррор-комедии выйдет в знаменательный день.

Кабельный канал Starz представил первые кадры и огласил официальную дату премьеры второго сезона многосерийной хоррор-комедии «Сияющая долина». Новые эпизоды сериала с Кортни Кокс и Грегом Кинниэром в главных ролях начнут выходить в еженедельном формате с пятницы, 13 октября.

Второй сезон сериала «Сияющая долина» с Кортни Кокс получил дату премьеры

Второй сезон сериала «Сияющая долина» с Кортни Кокс получил дату премьеры

Второй сезон сериала «Сияющая долина» с Кортни Кокс получил дату премьеры

В первом сезоне переживающая творческий кризис и сложный период в браке писательница Пэт (Koкc) переезжает вместе с супругом и детьми в старинный особняк, где когда-то происходили жуткие события. Вскоре она начинает замечать какие-то странности, однако до конца не может определиться, что это на самом деле такое — нечто мистическое или же сбой в ее разбушевавшейся нервной системе. В свежих сериях центральная героиня будет всячески пытаться воссоединить разрушенную семью, а также бороться с психическим расстройством, менопаузой и всплывающими ужасными тайнами нового дома. Кроме того, супругам нужно будет одолеть внутренних демонов, но и это далеко не все.

Второй сезон сериала «Сияющая долина» с Кортни Кокс получил дату премьеры

Второй сезон сериала «Сияющая долина» с Кортни Кокс получил дату премьеры

Второй сезон сериала «Сияющая долина» с Кортни Кокс получил дату премьеры

Второй сезон сериала «Сияющая долина» с Кортни Кокс получил дату премьеры

В основной актерский состав продолжения также вошли Мира Сорвино, Гас Бирни, Дилан Гейдж, Меррин Данги, Шерилин Фенн, Джудит Лайт и Эллисон Толман. Создателями черной комедии по-прежнему выступают Шэрон Хорган («Катастрофа») и Джефф Астроф («Методом проб и ошибок»).

Фото: Starz
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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