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Киноафиша Новости «Это классика»: режиссер Оливер Стоун похвалил «Оппенгеймера»

«Это классика»: режиссер Оливер Стоун похвалил «Оппенгеймера»

2 августа 2023 16:13
«Это классика»: режиссер Оливер Стоун похвалил «Оппенгеймера»

Постановщик признался, что некогда и сам раздумывал о том, чтобы снять фильм о создателе атомной бомбы.

Известный режиссер Оливер Стоун поделился впечатлениями от просмотра фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Режиссер выпустил серию постов в своих социальных сетях, в которой написал, что был захвачен этой картиной:

«Режиссура сногсшибательна: Кристофер Нолан берет множество отдельных исторических моментов и превращает их в захватывающий поток действия, проходящий через все диалоги. Каждый актер преподнес мне сюрприз, особенно Киллиан Мерфи, чьи выпученные глаза кажутся естественными для такого гения, как Оппенгеймер. Это классика. Я бы никогда не подумал, что подобный фильм можно создать в современных условиях. Браво».

Стоун также признался, что ранее он также рассматривал возможность снять экранизацию книги «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея», на которой основан фильм Нолана, но не смог найти подход к этому проекту и отказался от него. Кроме того, режиссер отметил две исторические неточности в картине Нолана, но подчеркнул, что они никак не влияют на суть:

«Несмотря на некоторые неточности, фильм отлично отражает суть трагедии Оппенгеймера — человека, оказавшегося в исторической безвыходной ситуации. Хотя, как показывает Нолан, эта ситуация частично была создана им самим».

«Оппенгеймер» вышел в мировой прокат 21 июля и на данный момент собрал в мировом прокате свыше $410 млн.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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