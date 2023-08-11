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Объявлены победители фестиваля российского кино «Выборг» 2023

11 августа 2023 10:24
Объявлены победители фестиваля российского кино «Выборг» 2023

Лучшим фильмом конкурса игрового кино была признана драма «Свет» с Еленой Яковлевой в главной роли.

Вчера, 10 августа, состоялась торжественная церемония закрытия и вручения наград 31-го фестиваля российского кино «Выборг».

Победу в конкурсе игровых фильмов одержала картина «Свет» Антона Коломейца. Она также была удостоена Большого приза имени Армена Медведева в конкурсе зрительских симпатий «Выборгский счет» и приза жюри за лучший актерский состав. Лента повествует о Татьяне (Елена Яковлева), которая сталкивается с призраками прошлого в преддверии шестидесятилетия, из-за чего начинает переосмыслять всю свою жизнь.

Второе и третье места в конкурсе «Выборгский счет» завоевали фильмы «Нина» Оксаны Бычковой и «Первое лето» Сергея Илютина соответственно. Первый из них также получил награду Гильдии продюсеров. Призом за лучший сценарий была награждена картина «Лунатики» Юрия Мороза.

Лучшим актером смотра был признан Тимофей Кочнев («Первое лето»), а лучшей актрисой — Дарья Савельева («Привет, мама»).

В секции документальных фильмов победу одержала лента Юрия Мокиенко «Отцы» об организаторах деревенского детского кинофестиваля. В конкурсе анимационных фильмов главный приз достался мультфильму «Полынь-25» Нади Гольман.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Выборг»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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