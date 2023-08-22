Джон Сина спасает Элисон Бри в трейлере комедийного боевика «Телохранитель на фрилансе»

Компания Relativity Media представил трейлер комедийного боевика «Телохранитель на фрилансе».

В центре сюжета — журналистка Клэр Веллингтон (Элисон Бри), которой было поручено взять интервью у деспотичного диктатора в лице президента Венегаса (Хуан Пабло Раба). Ради обеспечения ее безопасности начальство героини обращается за помощью к бывшему спецназовцу Мэйсону Петтису (Джон Сина). Некогда он потерял в бою весь свой отряд, поэтому совершенно не горит желанием возвращаться к прежней жизни. Однако осточертевшая карьера адвоката и обещание солидного вознаграждения все же убеждают его стать телохранителем Клэр. Венегас принимает гостей с распростертыми объятиями, но внезапно в стране вспыхивает жестокий военный переворот. Троица скрывается в опасных джунглях, где им предстоит научиться выживанию под постоянными атаками наемных убийц.

В фильме также снялись Кристиан Слэйтер, Мартон Чокаш, Элис Ив и другие. Режиссером картины выступил Пьер Морель, наиболее известный по боевикам «Заложница» и «Из Парижа с любовью».

«Телохранитель на фрилансе» выйдет в официальный российский прокат 19 октября.