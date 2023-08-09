Мальчик обретает необычного друга в трейлере семейного фильма «Панда из космоса»

Кинопрокатная компания Russian World Vision выпустила дублированный трейлер китайской семейной фантастической комедии «Панда из космоса» о приключении пришельца, подростка и его отца. Русским голосом милого инопланетянина в образе плюшевой панды стал Александр Олешко.

В центре сюжета — отец и его юный сын, которые никогда не сходятся во взглядах, но однажды с ними происходит невероятное событие. В жизни героев появляется очаровательный инопланетянин в образе мягкой игрушечной панды по имени Моцарт. Визит нового друга позволяет школьнику отстоять собственные интересы и наконец найти общий язык с родителем, однако идиллию омрачает неожиданная проблема — на уникальное существо открывают охоту злодеи.

В оригинальный актерский состав вошли Хуан Бо, Жун Цзышань, Фань Тяньтянь, Фань Вэй, Хуан Цзюэ, Ли Цзэюй, Мэй Тин, Яо Чэнь, Чжоу Фан и Сияо Ван. Режиссером выступил постановщик трилогии «Детектив из Чайнатауна» Чэнь Сычэн, а сценарий вместе с ним разработали Фань Кайхуа («Овца без пастуха»), Цюань Лисюань («Мой народ, моя родина»), Ян Муцзы и Чжао Куанцзуань.

В Китае релиз фильма состоялся еще в середине июня прошлого года, а российская премьера «Панды из космоса» намечена на 31 августа.