В сети появился дублированный трейлер китайского мультфильма «Монстр и маги синих морей».

Действие разворачивается в сказочном мире Куньлунь, который состоит из тысяч островов, терроризируемых Темным духом — злой сущностью, способной нанести непоправимый ущерб разуму. Некогда могущественный маг Бай Цзэ пытался защитить свой остров от атаки духа, но вместо этого ненароком уничтожил землю, которую пытался спасти, и был изгнан. Семь лет спустя герой возвращается на остров в поисках убежища и искупления. Там он встречает юного Сао И, ищущего лекарства против медленно растущего у него на лбу рога. Мальчик чувствует отчаяние и боль, а потому не может более сдерживать воздействие Темного духа на свой разум. Бай Цзэ оказывается поставлен перед непростым выбором — заняться исцелением Сао И или попытаться вернуть себе доброе имя.

Постановщиком выступил Хуан Цзяньмин, наиболее известный по мультфильму «Ежик Бобби: Колючие приключения». Он также написал сценарий вместе с У Сяоюй, работавшим над сериалом «Панда и Крош».

Премьера «Монстра и магов синих морей» состоится 21 сентября.