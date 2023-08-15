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Киноафиша Новости «Барби» принесет Марго Робби огромный гонорар благодаря проценту от кассовых сборов

«Барби» принесет Марго Робби огромный гонорар благодаря проценту от кассовых сборов

15 августа 2023 10:42
«Барби» принесет Марго Робби огромный гонорар благодаря проценту от кассовых сборов

Актриса не только исполнила в фильме главную роль, но и выступила его продюсером.

По информации Variety, Марго Робби получит значительный гонорар за работу над фильмом «Барби». Актрисе будет выплачено приблизительно $50 млн, часть из которых составляет фиксированное оговоренное вознаграждение, а другую часть — процент от кассовых сборов картины. Ожидается, что режиссер Грета Гервиг также получит значительный доход благодаря успеху своей ленты.

В настоящее время мировой бокс-оффис «Барби» составляет $1,18 млрд. $526,3 млн от этой суммы были заработаны в США, а остальные $657,6 млн — в других странах. Скорее всего, в ближайшее время показатели фильма продолжат расти, поскольку он по-прежнему удерживает лидерство в кассовых чартах. При этом картина уже стала второй самой успешной лентой в истории Warner Bros., уступая лишь «Гарри Поттеру и Дарам Смерти: Часть II» (1,3 млрд).

Робби не только исполнила в «Барби» главную роль, но и выступила продюсером фильма через свою продюсерскую студию LuckyChap Entertainment. Она основала компанию в 2014 году вместе со своим мужем Томом Акерли и друзьями Джоуси МакНамарой и Софией Керр. LuckyChap Entertainment ставит своей целью создание фильмов о женщинах, а также поддержку женщин-кинематографистов. Помимо «Барби», в число проектов студии входят драматический триллер «Девушка, подающая надежды», получивший пять номинаций на «Оскар», супергеройская картина «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» и сериал «Уборщица. История матери-одиночки».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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