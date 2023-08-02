К выходу готовится фильм «Осьминог», в котором Даниил Воробьев исполнил 8 разных ролей

Стало известно, что режиссер Алексей Степанов завершил работу над фильмом «Осьминог», являющимся вольной экранизацией пьесы «Счастье это ты» Ивана Алифанова. Главную роль в картине исполнил Даниил Воробьев, которому довелось сыграть сразу восемь различных персонажей.

В центре сюжета — один из ведущих семейных психотерапевтов России (Воробьев), который решает провести для своих клиенток бесплатный сеанс с применением экспериментального метода психодрамы. Герой приглашает к себе домой четырех женщин, пребывающих в сложных жизненных ситуациях. Он намеревается раз и навсегда разрешить их проблемы, но со временем всем его гостям становится понятно, что самый больной человек в доме — это сам доктор.

Воробьев поплотит как самого психотерапевта, образ которого был вдохновлен известным психологом Андреем Курпатовым, так и всех мужчин и мужей его клиенток. Помимо него, в картине снялись Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Анфиса Черных и Наталья Рудова.

Для Степанова этот проект станет дебютом в полнометражном кино. Режиссер работал с актерами в формате сотворчества, позволяя им вносить значительные правки в сценарий.

«Осьминог» будет показан на предстоящем кинофестивале «Выборг», который пройдет с 4 по 11 августа.