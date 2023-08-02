Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в лифте" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости К выходу готовится фильм «Осьминог», в котором Даниил Воробьев исполнил 8 разных ролей

К выходу готовится фильм «Осьминог», в котором Даниил Воробьев исполнил 8 разных ролей

2 августа 2023 14:06
К выходу готовится фильм «Осьминог», в котором Даниил Воробьев исполнил 8 разных ролей

Картина о психологе, вознамерившемся разрешить проблемы своих клиентов экспериментальным методом.

Стало известно, что режиссер Алексей Степанов завершил работу над фильмом «Осьминог», являющимся вольной экранизацией пьесы «Счастье это ты» Ивана Алифанова. Главную роль в картине исполнил Даниил Воробьев, которому довелось сыграть сразу восемь различных персонажей.

К выходу готовится фильм «Осьминог», в котором Даниил Воробьев исполнил 8 разных ролей

К выходу готовится фильм «Осьминог», в котором Даниил Воробьев исполнил 8 разных ролей

В центре сюжета — один из ведущих семейных психотерапевтов России (Воробьев), который решает провести для своих клиенток бесплатный сеанс с применением экспериментального метода психодрамы. Герой приглашает к себе домой четырех женщин, пребывающих в сложных жизненных ситуациях. Он намеревается раз и навсегда разрешить их проблемы, но со временем всем его гостям становится понятно, что самый больной человек в доме — это сам доктор.

К выходу готовится фильм «Осьминог», в котором Даниил Воробьев исполнил 8 разных ролей

К выходу готовится фильм «Осьминог», в котором Даниил Воробьев исполнил 8 разных ролей

К выходу готовится фильм «Осьминог», в котором Даниил Воробьев исполнил 8 разных ролей

К выходу готовится фильм «Осьминог», в котором Даниил Воробьев исполнил 8 разных ролей

Воробьев поплотит как самого психотерапевта, образ которого был вдохновлен известным психологом Андреем Курпатовым, так и всех мужчин и мужей его клиенток. Помимо него, в картине снялись Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Анфиса Черных и Наталья Рудова.

Для Степанова этот проект станет дебютом в полнометражном кино. Режиссер работал с актерами в формате сотворчества, позволяя им вносить значительные правки в сценарий.

«Осьминог» будет показан на предстоящем кинофестивале «Выборг», который пройдет с 4 по 11 августа.

Фото: Arna Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Зритель сам определяет ход событий в трейлере интерактивного ромкома «Выбери любовь» Зритель сам определяет ход событий в трейлере интерактивного ромкома «Выбери любовь» Читать далее 2 августа 2023
Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Читать далее 1 августа 2023
Okko представил трейлер мистического сериала «Черное облако» со звездным актерским составом Okko представил трейлер мистического сериала «Черное облако» со звездным актерским составом Читать далее 3 августа 2023
Александр Петров и другие встречают миллениум в трейлере фильма Романа Поланского «Отель «Палас» Александр Петров и другие встречают миллениум в трейлере фильма Романа Поланского «Отель «Палас» Читать далее 3 августа 2023
Приключения, мюзикл и чистая магия: 10 мультфильмов, которые выйдут до конца года Приключения, мюзикл и чистая магия: 10 мультфильмов, которые выйдут до конца года Читать далее 3 августа 2023
Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат Читать далее 2 августа 2023
Супруги решают свои интимные проблемы в дублированном трейлере комедии «Секс после брака» Супруги решают свои интимные проблемы в дублированном трейлере комедии «Секс после брака» Читать далее 2 августа 2023
Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Читать далее 1 августа 2023
Федор Бондарчук покоряет пространство в трейлере фильма о Федоре Конюхове «Повелитель ветра» Федор Бондарчук покоряет пространство в трейлере фильма о Федоре Конюхове «Повелитель ветра» Читать далее 3 августа 2023
Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993» Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993» Читать далее 2 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше