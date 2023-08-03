Джордж Клуни, Мэрил Стрип и другие пожертвовали по $1 млн фонду Гильдии актеров

Президент фонда Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) Кортни Б. Вэнс сообщил о том, что организация собрала свыше $15 млн для своей программы чрезвычайной финансовой помощи. Значительная часть этой суммы была пожертвована ведущими голливудскими звездами:

«Я обратился к нашему сообществу с просьбой помочь своим коллегам-актерам в тяжелое время, и отклик оказался моментальным, невероятным и трогательным».

В число крупных спонсоров фонда SAG-AFTRA вошли Джордж Клуни, Мэрил Стрип, Мэтт Дэймон, Леонардо ДиКаприо, Арнольд Шварценеггер и множество других звезд. Каждый из них пожертвовал организации по $1 млн или более. Ранее Вэнс рассказал, что Гильдия также получила рекордное пожертвование от Дуэйна Джонсона, но его точный размер он не назвал.

В конце Вэнс добавил, что фонд SAG-AFTRA выполнил свой первоначальный план по сбору средств. Однако Гильдия продолжает сталкиваться с новыми вызовами, поэтому не намерена останавливаться на достигнутом:

«Индустрия развлечений находится в кризисе. Количество заявок на экстренную помощь, которые приходится обрабатывать фонду SAG-AFTRA, возросло в 30 раз. Только за последнюю неделю мы получили 400 заявок. Это серьезное испытание, но мы полны решимости справиться с ним».

Гильдия актеров США объявила о начале акции протеста 14 июля. На данный момент организация бастует чуть меньше трех недель.