Создатель «Эйфории» назвал третий сезон «нуаром» и намекнул на дальнейшую судьбу Ру

Создатель сериала «Эйфория» Сэм Левинсон поделился интригующими комментариями по поводу третьего сезона. В беседе с журналом Elle шоураннер заявил, что следующая глава молодежной драмы будет напоминать нуар. Кроме того, кинематографист намекнул на дальнейшую судьбу персонажа Зендеи. Левинсон сообщил, что вставшая на путь исправления бывшая наркоманка Ру познает, каково быть «человеком с принципами в коррумпированном мире».

Согласно изначальному плану, съемки новых эпизодов должны были стартовать летом этого года, но из-за забастовок гильдий актеров и сценаристов производство пришлось отложить до момента, пока ситуация в киноиндустрии не наладится. Ожидается, что вместе с центральной звездой к знакомым ролям вернется практически весь основной актерский состав, в который входят Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Мод Апатоу и Сторм Рид. Исключения — вышедшая из команды из-за творческих разногласий Барби Феррейра и скончавшийся в прошлом месяце Ангус Клауд.

Действие «Эйфории» разворачивается в вымышленном калифорнийском городе Ист-Хайленд, а в центре истории — подростки, метущиеся между тусовками, любовью, утратами и зависимостями.