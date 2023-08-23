Ходячие мертвецы вырываются из кино в реальность в трейлере комедии «Город зомби»

В сети появился трейлер комедийного фильма ужасов Zombie Town («Город зомби»), основанного на одноименной повести Р. Л. Стайна.

По сюжету, печально известный режиссер Лен Карвер (Дэн Эйкройд) объявляет о том, что проведет эксклюзивный показ своего нового зомби-фильма в маленьком городке Карвервиль. Местные подростки Эми (Мади Монро) и Майк (Марлон Казади) решают посетить долгожданный сеанс, но внезапно прямо перед появлением первых кадров внутри кинопленки активируется древнее проклятье. Карвервиль окутывает мистическая сила, превращая жителей в питающихся душами зомби. Эми и Майк оказывается вынуждены вступить в схватку с мертвецами и отправиться на поиски Карвера по опасным ночным улицам. Дуэт стремится найти способ снять проклятье до момента, когда оно окончательно погрузит город во тьму.

В фильме также снялись Чеви Чейз, Генри Черни, Брюс МакКаллок и другие. Постановщиком картины выступает Питер Лепениотис, наиболее известный по мультфильмам «Гномы в доме» и «Реальная белка».

Премьера Zombie Town состоится 1 сентября.