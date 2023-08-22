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Киноафиша Новости Завершились съемки фильма «Полярис» с Хоакином Фениксом и Руни Марой

Завершились съемки фильма «Полярис» с Хоакином Фениксом и Руни Марой

22 августа 2023 15:53
Завершились съемки фильма «Полярис» с Хоакином Фениксом и Руни Марой

Режиссер Линн Рэмси параллельно работает над тремя проектами.

Создательница «Тебя никогда здесь не было» и «Что-то не так с Кевином» Линн Рэмси сообщила о завершении производства своего нового фильма под рабочим названием «Полярис» (Polaris). Ведущие роли в картине сыграли Хоакин Феникс и его возлюбленная Руни Мара. Впервые новости о проекте появились еще два года назад, после чего никакой информации не всплывало, а в недавнем интервью Variety Рэмси заявила, что фильм полностью снят.

О сюжете пока сведений мало. Это будет психологический триллер о фотографе, повстречавшем дьявола на Аляске. Скорее всего, мировая премьера состоится в рамках следующего Каннского кинофестиваля. Есть вероятность, что в прокат фильм выйдет под названием «Темные слайды».

Рэмси сейчас параллельно работает над несколькими проектами. Ее следующим фильмом станет драма с Дженнифер Лоуренс «Умри, любовь моя», основанная на одноименном романе аргентинской писательницы Арианы Харвич. В картине речь пойдет о женщине, переживающей послеродовую депрессию — из-за трудностей материнства она постепенно начинает терять рассудок.

Другой проект постановщицы — мрачная сатирическая комедия «Каменная подстилка», основанная на сборнике рассказов Маргарет Этвуд. Действие будет разворачиваться на круизном лайнере в Арктике, а главные роли сыграют Джулианна Мур и Сандра О. В данный момент Рэмси присматривает локации для съемок.

Фото: Filmmagic; Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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