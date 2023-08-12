Не только «Гарри Поттер»: 10 культовых проектов, которые собираются перезапустить

Переснимать известные фильмы и сериалы – давно не новая практика в Голливуде. В последние годы кинематограф заметно развернулся в сторону перезагрузок, ремейков и неожиданных продолжений. Взять хотя бы вышедший недавно скандальный сериал по «Властелину колец» или внезапную новость о расширении киновселенной Поттерианы. Изначальная цель ремейков – оживить старые идеи с помощью новых технологий и вернуть к проекту внимание аудитории. В ближайшие пару лет нас ожидает целая плеяда громких перезапусков, которые затронут милые сердцу сюжеты. Правда фанаты оригинальных фильмов далеко не всегда благодарят киношников за такое обновление, но это уже, как говорится, дело вкуса…

Гарри Поттер, сериал, 2025

(оригинал – «Гарри Поттер и философский камень», 2001 и последующие фильмы франшизы)

Начнем с самого ожидаемого и, чего греха таить, немного пугающего перезапуска десятилетия. На фильмах о Мальчике Который Выжил выросло целое поколение киноманов. Видимо, компания Warner Bros. и сервис HBO Max решили, что следующее поколение необходимо обеспечить собственной, более современной версией «Гарри Поттера». Первые вести о перезапуске франшизы просочились в СМИ еще в 2021 году. Но только в декабре 2022 гендиректор Warner Bros. TV Ченнинг Данги раскрыл некоторые подробности проекта. Во-первых, это будет не полный метр, а сериал с перспективой на 10 лет. Он будет состоять из семи сезонов – по одному на каждую книгу Поттерианы. Во-вторых, продюсером выступит сама Джоан Роулинг, лично одобрившая идею ремейка. И в-третьих, актерский состав будет полностью обновлен. «Классический Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф подтвердил, что не собирается появляться в сериале даже в эпизодической роли.

Хорошо это или плохо – покажет время, а пока поклонникам остается лишь фантазировать о грядущем касте. Кое-то полагает, что роль маленького Гарри может достаться юной восходящей звезде Тоби Вулфу. Другие опасаются, что нас вновь ожидает темнокожая Гермиона, как в постановке по «Проклятому дитя». Но официально ни одно имя пока не подтверждено. Предварительная дата выхода первого сезона – 2025 год.

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая

Сумерки, сериал

(оригинал – «Сумерки», 2008 и последующие фильмы франшизы)

Не успели дети нулевых годов отойти от новости о перезапуске Поттерианы, как на их головы свалился еще один не менее внезапный анонс. Культовая серия фильмов о любви школьницы и вампира также будет переснята! И это опять-таки будет сериал. Проектом занимается компания Lionsgate Television при участии писательницы Стефани Майер. Однако производство телеадаптации пока находится на самой ранней стадии, поэтому о дате и платформе выхода сериала пока говорить не приходится. Известно лишь то, что продюсировать проект будут Вик Годфри, работавший с компанией Temple Hill над выходом полнометражных фильмов серии, и Эрик Фейг – в прошлом сопрезидент Lionsgate Motion Picture Group. Сейчас они подбирают подходящего сценариста для адаптации книг.

Напомним, что цикл фильмов по романам Стефани Майер в жанре молодежного романтического фэнтези выходил на экраны с 2008 по 2012 годы. Ленты собрали в прокате более 3,4 млрд долларов. Главные роли исполняли Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт. Оба актера с того времени сильно изменили свои амплуа и участвовать в перезапуске не собираются.

Сумерки

Ворон, 2024

А эта новость точно заинтересует более взрослую и искушенную аудиторию. Оригинальный фильм «Ворон», съемки которого унесли жизнь молодого актера Брэндона Ли, увидел свет в 1994 году. Лента стала не просто классикой жанра, а настоящей легендой мирового кинематографа. Слухи о возможном ремейке «Ворона» ходили еще с 2008 года, но никто до последнего не верил, что у кого-нибудь хватит духа вновь прикоснуться к этому сюжету. Однако съемки не только стартовали, но и успешно завершились в Праге и Мюнхене летом 2022 года. Роль самого Ворона – вернувшегося с того света музыканта-мстителя Эрика Дрейвена – досталась колоритному шведскому актеру Биллу Скарсгарду. А его убитую бандитами невесту сыграла Талия Дебретт Барнетт, также известная как FKA Twigs. Режиссер проекта менялся несколько раз, в итоге работу завершил Руперт Сандерс.

Сейчас фильм проходит этап постпродакшна, премьера запланирована на конец 2023 – начало 2024 года. Режиссер отмечает, что ремейк будет сильно отличаться от оригинала по картинке и атмосфере. Если фильм Алекса Пройаса 1994-го года был мрачным и готически стилизованным, то новая версия окажется ближе к современным супергеройским проектам, с достаточной долей жесткости и реализма.

Ворон

Блондинка в законе, сериал

По-видимому, ни одна крупная кинокомпания не желает оставаться в стороне от волны культовых перезапусков. Руководство Amazon и вовсе пошло ва-банк: оно выкупило не права на конкретный сюжет, а целую киностудию MGM, владеющую сразу несколькими крупными франшизами. Одной из них стала дилогия «Блондинка в законе» по романам Аманды Браун. Сперва речь шла лишь о сиквеле – запоздалой третьей части о жизнерадостной и элегантной блондинке Эль Вудс. Премьера была назначена на 2020 год, а к главной роли согласилась вернуться звезда первых двух фильмов Риз Уизерспун. Однако после коллаборации Amazon и MGM планы значительно переигрались. К созданию сценария подключили Минди Кейлинг (работавшую над культовым ситкомом «Офис») и Дэниэла Дж. Гура («Бруклин 9-9»). Они не только с нуля перепишут сюжет фильма, но и помогут в создании сериала, который планируется следом за премьерой полного метра. Говорить о конкретных датах пока рано. Но, судя по собравшейся команде, ремейк должен получиться не менее смешным, чем оригинал.

Блондинка в законе

Робокоп, сериал

Еще один легендарный проект, доставшийся Amazon вместе с компанией MGM, – это франшиза о роботе-полицейском. Здесь ситуация ровно та же, что и с «Блондинкой в законе»: в скором времени мы увидим как новый полнометражный фильм «Робокоп», так и сериальную адаптацию этой вселенной. По одной из неподтвержденных версий в англоязычном интернете, сериал станет приквелом оригинальных фильмов и будет посвящен молодому Дику Джонсу. Однако официально подробности сюжета и состав съемочной группы пока не разглашаются.

Первый фильм франшизы вышел на экраны еще в 1987 году и рассказывал историю офицера Алекса Мерфи, погибшего на задании и получившего новое киборгизированное тело. У проекта есть два полнометражных сиквела, кроме того, выпущены различные комиксы, телесериалы и компьютерные игры.

Робокоп

Горец

Очередной шедевр фантастического боевика, перезапуска которого очень боятся верные фанаты. Но не стоит расстраиваться раньше времени: у проекта есть шансы на успех! Созданием ремейка занимается компания Summit Entertainment, а режиссером, после множества проб и ошибок, в итоге выбран сам Чад Стахелски, снявший – ни много ни мало – «Джона Уика». На главную роль изначально претендовал Райан Рейнольдс, но в 2021 году его заменили британской звездой Генри Кавиллом. Правда, в начале 2023 он отказался от съемок из-за плотного графика на других проектах. На его место рассматривают Криса Хемсворта (Тор из вселенной Marvel), но окончательный вердикт по этому вопросу еще не озвучен.

К слову сказать, работа над новым «Горцем» ведется уже несколько лет, а дата премьеры до сих пор неизвестна. Однако режиссер уверяет в своих интервью, что волноваться не о чем. Единственная проблема продакшна заключается в огромном количестве материала, который не удается уложить в хронометраж. Вся обширная мифология фэнтези-мира не умещается в полный метр, поэтому есть вероятность, что вместо одного фильма мы увидим сразу дилогию или даже сериал.

Оригинальный фильм «Горец» вышел в 1986 году с такими титанами, как Кристофер Ламберт, Шон Коннери и Клэнси Браун. Звезды сыграли загадочных бессмертных существ, которые тысячелетиями сражаются друг с другом, ставя на кон как собственные силы, так и судьбы человеческого рода.

Горец

(оригинал – «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», 1971; «Чарли и шоколадная фабрика», 2005)

Это один из ближайших ремейков, который нам обещают представить еще до Нового года. О нем известно гораздо больше подробностей, чем о других вышеупомянутых проектах. Кроме того, он заведомо вызывает куда больше доверия у зрителей, чем все прочие перезапуски. Возможно, дело тут в сроке давности оригинала (первый фильм о Вилли Вонке вышел в 1971 году), а может быть, всем просто интересно увидеть обаятельного красавчика Тимоти Шаламе в столь новом для себя образе. И все же ему придется соревноваться в этой роли с самим Джонни Деппом, сыгравшим Вонку в сиквеле Тима Бертона 2005 года «Чарли и шоколадная фабрика». Дотянет ли Тимоти до уровня именитого предшественника, неизвестно, но это определенно будет занимательный опыт.

Чарли и шоколадная фабрика

Режиссером нового фильма выступил Пол Кинг («Приключения Паддингтона»), а сценарий по мотивам сказки Роальда Даля написал Саймон Фарнэби. Премьера будет представлена кинокомпанией Warner Bros. Pictures 15 декабря 2023 года. Сюжет расскажет о приключениях эксцентричного Вилли Вонки до открытия им самой известной шоколадной фабрики в мире.

Вилли Вонка

Disney и вовсе можно считать одним из первооткрывателей тернистого пути ремейков в современном кинематографе. Не будем углубляться в исторические дебри и вспоминать многократно переснятые классические сказки. Достаточно недавнего примера темнокожей «Русалочки», чтобы понять масштабы надвигающегося перезапуска. Да-да, волна политкорректности и толерантности добралась до еще одной диснеевской принцессы. Смуглянка с латиноамериканскими корнями Рэйчел Зеглер исполнит в новом фильме роль Белоснежки – той самой, которая «всех румяней и белее». Сама по себе актриса довольно талантлива и симпатична, кроме того, она уже играла Белль, Ариэль и других принцесс в мюзиклам по знаменитым сказкам. Но шутка в том, что роль Злой Королевы, которая по сюжету должна завидовать внешности этой девушки, досталась неподражаемой Чудо-женщине Галь Гадот.

Разумеется, фильм по сценарию Греты Гервиг («Барби») и Эрин Крессиды Уилсон не обойдется и без заигрывания со всевозможными меньшинствами. При всем при этом, у него все еще есть неплохие шансы на успех, ведь Диснею нельзя отказать в масштабности, зрелищности и качестве спецэффектов. Сейчас проект находится в стадии постпродакшна, а оценить результат мы сможем уже в марте 2024 года.

Белоснежка и семь гномов

Грязные танцы (2025)

Культовую мелодраму 80-х годов с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей также ждет скорое перерождение. Пока сложно сказать, будет ли новый фильм в полной мере ремейком или скорее сиквелом оригинального проекта. Режиссер Джонатан Левин («Тепло наших тел», «Жизнь прекрасна») объявил, что, к его огромной радости, Дженнифер Грей вернется к роли Беби. Исходя из этого, можно предположить, что фильм будет посвящен истории главной героини, спустя четыре десятка лет после расставания с персонажем покойного Суэйзи.

Премьера была назначена не февраль 2024 года, но из-за забастовок сценаристов и актеров в США дата сдвинулась на лето 2025 года. Президент по производству компании Lionsgate Эрин Вестерман признала, что «Грязные танцы» – это не просто классическая мелодрама, а «настоящий культурный образец», поэтому команда обязуется «относиться к нему деликатно и с уважением». Будем надеяться, что так и будет.

Грязные танцы

Невеста Франкенштейна

Новую жизнь в обозримом будущем обретут не только популярные франшизы, но и историческая киноклассика. Актриса и номинантка на «Оскар» Мэгги Джилленхол взялась за второй в своей жизни режиссерский проект. Она рискнет переснять для Netflix готический фильм 1935 года «Невеста Франкенштейна». Главные роли в картине исполнят Кристиан Бэйл («Темный рыцарь») и Питер Сарсгаард («Бэтмен»). Пожалуй, при такой команде, рассчитывать на качественный результат могут даже самые искушенные киноманы.

Классический хоррор «Невеста Франкенштейна» 1935 года о любви двух рукотворных чудовищ был снят Джеймсом Уэйлом как продолжение картины «Франкенштейн». Сейчас оба фильма внесены в Национальный реестр США и представляют исключительную культурную ценность.