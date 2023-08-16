Шпионский боевик «Сердце Стоун» с Галь Гадот не вызвал восторга у критиков и рядовых зрителей

Фильм получил 30% «свежести» на Rotten Tomatoes, но занял первое место в рейтинге Netflix.

В сети появились рецензии на шпионский боевик «Сердце Стоун» с Галь Гадот в главной роли. Критики приняли фильм достаточно прохладно, раскритиковав его за клишированность и отсутствие собственного лица.

Например, автор Associated Press Джейк Койл написал:

«Все элементы фильма вроде бы хороши, но ничто не отличает эту картину от десятков подобных проектов, вышедших до нее. Кажется, что сценарий написал искусственный интеллект».

Обозреватель портала RogerEbert.com Мария Э. Гейтс упрекнула «Сердце Стоун» в бездушности:

«Это чересчур выверенная смесь из лучших фильмов жанра, в которой нет ни единой оригинальной идеи. Картина наполнена шаблонными персонажами, воплощенными на экране путем бездушного кинопроизводства».

Анупама Чопра из Film Companion также отметила, что шаблонность фильма затмила все его положительные стороны:

«Огромный потенциал фильма был погребен под шаблонным сценарием. Несмотря на невероятную харизму Галь Гадот, «Сердце Стоун» получилось в лучшем случае средним».

Однако не все рецензенты отнеслись к фильму исключительно негативно. Дэвид Руни из Hollywood Reporter заявил, что картина может принести зрителям удовольствие:

«Сердце Стоун» может развлечь, если не воспринимать его слишком серьезно».

Средний балл фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes в данный момент составляет 30%. Широкая аудитория также разочарована картиной, оценив картину в 58%.

Несмотря на обилие негативных отзывов, «Сердце Стоун» достаточно успешно стартовало на Netflix. Лента возглавила рейтинг популярнейших англоязычных фильмов сервиса прошлой недели (7-13 августа), набрав 33,1 млн просмотров.