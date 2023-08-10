Волшебница, принцесса или детектив: 5 лучших ролей Селены Гомес

Селена Гомес – одна из тех звезд, что удачно сочетает и актерскую карьеру, и певческую. Начинала девушка, как и многие голливудские звезды, на канале Disney. Например, «Клуб Микки Мауса» дал старт карьерам Джастина Тимберлейка, Райана Гослинга и Бритни Спирс. Сегодня вспомним 5 самых ярких ролей Селены, которая прошла большой путь от звезды-подростка до серьезной актрисы, снимающейся у Вуди Аллена и для Amazon Prime.

Ханна Монтана

Ханна Монтана

В 2007 году Селена получила роль поп-певицы Макейлы в телесериале «Ханна Монтана», сделавший звездой Майли Сайрус. Кроме того, параллельно юная Гомес снималась в других проекта канала, которые так и не были выпущены в эфир. История про удивительную девушку Ханну Монтану, которая днем обычная школьница, а вечером – звезда миллионов, шла четыре сезона. Макейла, которую сыграла Селена, была подругой Майли Стюарт, школьницы, однако злейшим врагом Ханны Монтаны, не подозревая, что это один и тот же человек. В конце концов девушки начинают соперничать друг с другом за внимание фанатов и СМИ, и, конечно же, победа остается за Ханной Монтаной.

Волшебники из Вейверли Плейс

Волшебники из Вейверли Плейс

Настоящая слава пришла к Селене после того, как она получила роль в сериале «Волшебники из Вейверли Плейс», ради этого девушка с мамой даже переехали из Техаса в Лос-Анджелес. И не зря.

Сериал рассказывает о девушке по имени Алекс Руссо, волшебнице-подростке, живущей в Нью-Йорке. Она учится вместе со своими братьями Джастином и Максом, которые также наделены магическими способностями. Они готовятся к тому, чтобы однажды получить полную власть над силой своего рода. Шоу посвящено в основном Алекс, которая пытается балансировать между жизнью волшебницы и обычной девушки. В «Волшебниках из Вейверли Плейс» много магии, подростковых проблем, и все это напоминает популярный в 90-х сериал «Сабрина – маленькая ведьма» с Мелиссой Джоан Харт.

Монте-Карло

Закончив играть суперзвезд и волшебниц, Селена Гомес, как и ее коллега по цеху Майли Сайрус, решила сыграть сразу две роли в одном проекте. Им стала романтическая комедия «Монте-Карло», где компанию Гомес составили Лейтон Мистер и Кэти Кессиди, обе снимавшиеся в «Сплетнице».

По сюжету, Грейс и ее подруга Эмма, вместе с ворчливой сестрой Грейс Мег отправляются в Париж, в путешествие, которое, как им кажется, будет самым знаменательным в их жизни. Но брошюра, обещающая роскошное пребывание в столице Франции, оказывается лишь рекламным трюком, и девушки вынуждены жить в ужасных условиях. Случайно забежав в шикарный отель, они узнают, что Грейс – вылитая британская богачка Корделия, и решают воспользоваться этим сходством. Пока все вокруг принимают Грейс за Корделию, девушки начинают отрываться в Париже как королевы.

Дождливый день в Нью-Йорке

Одним из наиболее интересным проектом в карьере Селены Гомес стал фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Аллена, хотя его выход сильно подпортил скандал, который в то время бушевал вокруг личности режиссера. Тимоти Шаламе и Селена публично отказывались от своих гонораров за съемки, лишь бы откреститься от скандала, связанного с Вуди Алленом. Тем не менее фильм получился действительно отличным.

Студент Гэтсби Уэллс и его подружка Эшли едут в Нью-Йорк. Девушка планирует взять интервью у одного известного режиссера для студенческой газеты, а Гэтсби планирует показать ей город с романтической перспективы. Но планы юных студентов рушатся один за другим, и вот уже Эшли проводит время с режиссером на модных тусовках, а Гэтсби неожиданно получает небольшую роль в фильме своего знакомого. Этот день парочка проведет не вместе и постепенно понимает, что их отношения, возможно, не столь идеальны, как казалось раньше.

Убийства в одном здании

Наконец, один из последних и самых громких проектов с участием Селены – сериал «Убийства в одном здании», выпускаемый стриминг-сервисом Amazon. Вместе с Гомес главные роли в нем исполняют Стив Мартин и Мартин Шортс, и вместе у этой троицы получилась незабываемая команда. Зрителям настолько понравился этот проект, что в августе 2023 выходит уже третий сезон. Несомненно, актерский состав – это главная движущая сила сериала, но и тема – тру-крайм-подкасты – захватила мир давно и прочно.

Троих жителей шикарного здания в центре Нью-Йорка объединяет любовь к детективам и тру-крайм-подкастам. Кажется, что больше ничего общего у теряющего славу актера Чарльза Сэвиджа, безработного режиссера Оливера Путнама и обычной девушки Мэйбл Моры нет. Но чем больше они погружаются в мир преступных страстей, тем крепче становится их дружба. Им приходится не просто расследовать преступления, произошедшие в их здании, но и доказывать свою невиновность в одном из таких случаев. Новый сезон сериала стартовал 8 августа.