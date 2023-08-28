Дарья Савельева и Аглая Тарасова начинают новую главу жизни в трейлере фильма «Привет, мама»

Студия Reflexion Films представила первый трейлер драмы «Привет, мама».

В центре сюжета — 36-летняя работница колл-центра аэропорта Пулково Кира (Дарья Савельева), живущая в одной квартире со своей сестрой Верой (Аглая Тарасова) и двумя племянницами от разных отцов. Ее отношения с матерью нельзя назвать простыми: некогда женщина выгнала обеих сестер из дома, а затем в один день бесследно исчезла. Несколько лет Кира занималась ее поисками, но все усилия были тщетны. Теперь героине пришла пора начать двигаться дальше — получить свидетельство о смерти матери и наследство, разъехаться с Верой, взяться наконец за поиски собственного счастья. Но Кира боится перемен, совсем не хочет расставаться с родными и каждый день мечтает лишь о воссоединении матерью.

В фильме также снялись Анна Осипова, Александра Бакурадзе, Лери Бакурадзе и другие. Постановщицей и сценаристкой картины выступила Иля Малахова, для которой этот проект стал режиссерским дебютом.

Премьерный показ «Привет, мама» прошел на кинофестивале «Выборг», где Савельева была удостоена приза за лучшую женскую роль. Кроме того, лента была отобрана в секцию молодых режиссеров фестиваля в Сан-Себастьяне.

«Привет, мама» выйдет в российский прокат 2 ноября.