Экшен и кровь сочетаются с эротикой в новом «красном» трейлере «Неудержимых 4»

Студия Lionsgate продолжает напоминать о надвигающейся премьере боевика «Неудержимые 4». В сети появился свежий трейлер картины. Отличительной чертой нового ролика является «красный» маркер, подтверждающий, что у фильма будет «взрослый» возрастной рейтинг. В сюжетном плане представленное видео не добавляет никаких значительных деталей, зато в нем имеется много экшен-сцен в сочетании с кровавыми подробностями и легкой эротикой.

В центре сюжета на этот раз окажется Ли Кристмас (Джейсон Стэйтем). Невозмутимый солдат удачи сталкивается с новой серьезной проверкой на прочность — во время очередной миссии пожилой лидер Неудержимых Барни Росс (Сильвестр Сталлоне) выбывает из строя, так что весь отряд оказывается в плену врага. Теперь жизни боевых товарищей Кристмаса и его подруги зависят исключительно от него. Чтобы спасти команду и помешать планам очередного злодея, главный герой отправляется в одиночку сражаться против целой армии вооруженных до зубов наемников. Только так можно защитить мир и восстановить репутацию Неудержимых.

В основной актерский состав ленты также вошли Меган Фокс, Фифти Сент, Дольф Лундгрен, Энди Гарсиа, Тони Джа, Ико Уайс, Рэнди Кутюр, Джейкоб Скипио и Леви Трэн. Режиссером выступил Скотт Во, постановщик экшенов «Need for Speed: Жажда скорости», «Закон доблести» и «Круче некуда». В разработке сценария участвовали Спенсер Коэн («Падение Луны»), Макс Адамс («Список смертников»), Курт Уиммер («Эквилибриум»), Тэд Дэггерхарт («Черный лотос») и Джон Джозеф Коннолли.

В российский прокат «Неудержимые 4» выйдут 21 сентября.