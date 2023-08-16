Кристофер Нолан назвал свою любимую комедию

Кристофер Нолан признался, что «Рикки Бобби: Король дороги» (2006) Адама Маккея — один из его любимейших фильмов. Выступая на The Rich Eisen Show, режиссер сказал, что эта картина является великой комедией:

«Я обожаю все фильмы, снятые Стэнли Кубриком. В моей душе для них отведено особое место. И, конечно, нельзя не упомянуть великие комедии, таки как «Рики Бобби: Король дороги». Я никогда не смогу переключить канал, если на нем показывают эту картину».

Режиссер добавил:

«Если ты не первый, то ты последний».

Эта фраза является одним из самых цитируемых афоризмов главного героя «Рики Бобби: Король дороги», сыгранного Уиллом Ферреллом.

Лента повествует о всемирно известном гонщике Рикки Бобби (Феррелл), прославившимся благодаря своей неумолимой тяге к победе. Он и его верный товарищ Кэл Нортон (Джон Си Райли) всегда занимают в соревнованиях первое и второе места соответственно, из-за чего фанаты нарекли их прозвищами «Молния» и «Гром». Кажется, что ничто не может пошатнуть превосходство Рики, но однажды герой принимает вызов французского спортсмена Жана Жирара (Саша Барон Коэн), что вынуждает его вступить в ожесточенное противостояние с опаснейшим соперником и самим собой.

Фильм получил хорошие рецензии от критиков, но не принес значительной прибыли, собрав всего $163,3 млн при бюджете в $72,5 млн.