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Киноафиша Новости Стало известно, когда стартую съемки новых фильмов с Анджелиной Джоли и Джеки Чаном

Стало известно, когда стартую съемки новых фильмов с Анджелиной Джоли и Джеки Чаном

10 августа 2023 16:36
Стало известно, когда стартую съемки новых фильмов с Анджелиной Джоли и Джеки Чаном

Оглашены сроки старта производства байопика «Мария» и «Каратэ-пацана 2».

Накануне прояснились сроки начала съемок сразу двух примечательных кинопроектов — биографического фильма «Мария», в котором Анджелина Джоли воплотит образ оперной певицы Марии Каллас, и сиквела-перезапуска «Каратэ-пацана», где вновь снимется Джеки Чан.

Байопик с Джоли поставит режиссер Пабло Ларраин («Спенсер», «Джеки»), а производство пройдет в Будапеште с октября по декабрь. В фильме будут отражены последние годы жизни легендарной исполнительницы, которые она провела в Париже в 1970 годах. Сценарий написал Стивен Найт («Острые козырьки»). Официальной даты релиза пока нет.

Что касается нового «Каратэ-пацана», то в случае, если все пойдет по плану, работа над бойцовской драмой начнется уже в следующем месяце в Монреале. Руководить съемками будет режиссер Джонатан Энтвистл («Конец ***го мира») по сценарию Роба Либера («Кролик Питер»). Об участии Джейдена Смита, сыгравшего ведущую роль в фильме 2010 года, пока нет никакой информации, но, исходя из доступного описания сюжета, повествование будет сосредоточено на мастере кунг-фу мистере Хане и совершенно новых персонажах — опытном бойце из Пекина по имени Ли, его матери и юноше Викторе. Студия Sony Pictures наметила премьеру на 13 декабря 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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