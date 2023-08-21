«Трансформеры: Восхождение Звероботов» стал наименее кассовым фильмом в рамках франшизы

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» официально стал самым финансово неудачным фильмом в своей франшизе. По итогам проката фильм собрал всего $435 млн, побив антирекорд спин-оффа «Бамблби» ($465 млн).

Премьера «Трансформеров: Восхождение Звероботов» состоялась 9 июня. В первый уик-энд лента заработала в американском прокате $61 млн, что является не самым плохим стартом в рамках франшизы. Однако уже на следующих выходных сборы просели на 66%, что определило его дальнейшую динамику.

Примечательно, что сборы фильмов из киновселенной «Трансформеры» продолжают падать уже более десяти лет подряд. Франшиза достигла своего пика в момент выхода «Трансформеров 3: Темная сторона Луны» (2011), заработавших $1,12 млрд, после чего показатели каждого нового проекта начали ухудшаться: «Трансформеры: Эпоха истребления» (2014) принесли 1,1 млрд, а «Трансформеры: Последний рыцарь» (2017) — $602 млн. За ними последовали упомянутые «Бамблби» и «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

Недавно продюсер франшизы Лоренцо ди Бонавентура заявил, что работа над будущими фильмами по «Трансформерам» была приостановлена из-за забастовки американских гильдий сценаристов и актеров. По его расчетам, теперь новый крупный фильм киновселенной выйдет только в 2026 году.