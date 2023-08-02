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Киноафиша Новости Супруги решают свои интимные проблемы в дублированном трейлере комедии «Секс после брака»

Супруги решают свои интимные проблемы в дублированном трейлере комедии «Секс после брака»

2 августа 2023 12:46
Супруги решают свои интимные проблемы в дублированном трейлере комедии «Секс после брака»

Фильм о муже и жене, пытающихся вернуть в свои отношения былую искру.

Прокатная компания «Вольга» представила дублированный трейлер канадской комедийной мелодрамы «Секс после брака» о супрушах, переживающих интимные проблемы. Картина появится в российских онлайн-кинотеатрах уже завтра, 3 августа.

В центре сюжета — супруги Эмма и Джош, проживающие вместе уже много лет. Отправив своих детей на неделю в лагерь, они наконец становятся предоставлены сами себе, поэтому могут заниматься любовью друг с другом столько, сколько им захочется. Однако обнаруживается серьезна проблема: их больше не тянет друг к другу. Чтобы возродить отношения и вернуть в них былую искру, главные герои решаются пойти на ряд рискованных экспериментов, но есть один нюанс — все это может поставить под угрозу их семейный союз.

Главные роли сыграли Эмили Хэмпшир («Чепелуэйт») и Джонас Черник («Кроличья нора»), который также является автором сценария фильма. В остальной актерский состав вошли Грэй Пауэлл, Лили Гао, Мелани Скрофано, Иден Кьюпид, Эмили Уотт, Майя Мисалевич, Кимберли-Сью Мюррэй, Фрэнсис Стечик, Милтон Барнс и Саманта Эспи. Режиссером выступил Шон Гэррити («Секс и ничего лишнего», «Модная штучка»).

Фото: Vortex Productions
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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