Можно исправить: 10 персонажей поттерианы, о которых забыли в фильмах

Джоан Роулинг создала на страницах своих книг целую вселенную со множеством сюжетных линий и второстепенных персонажей. Волшебные семейства с запутанными династическими отношениями, популярные игроки в квиддич, сотрудники Министерства магии, ученики Хогвартса, призраки, гоблины и домовики – из их историй складывается удивительный мир поттерианы, на котором выросло уже не одно поколение верных читателей и зрителей. Однако при экранизации книг многие, порой довольно важные детали сюжета часто опускаются. Несмотря на всю масштабность и красоту фильмов о Мальчике, Который Выжил, некоторые значимые персонажи Роулинг все же остались за бортом сценария. В ожидании недавно анонсированного сериала «Гарри Поттер» можно вспомнить их имена и помечтать об их появлении на экране.

Чарли Уизли

Как известно, в семействе Уизли столько рыжеволосых детей, что отсутствия одного из них все равно никто не заметит. Вероятно, именно так подумали сценаристы, вычеркивая Чарли из фильмов. Тем не менее это довольно важный персонаж, который не раз фигурирует на страницах книг. Чарли Уизли – второй по старшинству сын Артура и Молли. Он на семь лет старше Рона и Гарри, то есть окончил Хогвартс как раз в год перед их поступлением на первый курс. Ему предрекали карьеру выдающегося игрока в квиддич, ведь именно он был ловцом в команде Гриффиндора до Поттера. Однако после обучения он пренебрег своим спортивным даром и уехал в Румынию изучать драконов.

Именно к Чарли обращается золотое трио в «Философском камне», чтобы спасти от казни новорожденного дракона Хагрида – Норберта. И именно от него Гарри узнает о первом испытании Турнира трех волшебников в «Кубке огня». Также Чарли одним из первых вступает в Орден Феникса, чтобы бороться с приспешниками Волдеморта, и, разумеется, появляется на свадьбе своего брата Билла с француженкой Флер. Но в экранизации этот персонаж только упоминается в разговорах родственников. Он мельком появляется на экране лишь на мгновение – на фотографии семьи из Египта. Разумеется, хронометраж франшизы все равно не позволил бы вместить в фильмы всех героев. Но, согласитесь, было бы неплохо хоть раз увидеть всех Уизли вместе! Будем надеяться, что создатели сериала внимательнее отнесутся к этому вопросу.

Семья Уизли в Египте на фотографии, «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Фрэнк и Алиса Долгопупсы

Большую часть экранного времени Невилл Долгопупс предстает перед зрителями как довольно нелепый и комический персонаж. Между тем его история крайне трагична и важна для повествования всей поттерианы. Дело в том, что мальчик появился на свет в один день с Гарри Поттером – 31 июля, и именно он, согласно пророчеству, мог стать Избранным вместо него. Волдеморт, сам того не ведая, выбрал своего главного противника, направившись сперва в дом Поттеров, а не Долгопупсов. В ту ночь погибли Лили и Джеймс. Но и родителям Невилла также пришлось нелегко. Фрэнк и Алиса были отважными мракоборцами и состояли в первом Ордене Феникса. Они изо всех сил противостояли надвигающемуся на магический мир злу, пока не оказались в лапах пожирателей смерти. Беллатриса Лестрейндж и другие приспешники Темного Лорда пытали их заклятием Круциатус до полной потери рассудка. Так маленький Невилл остался сиротой при живых родителях.

В книге «Гарри Поттер и Орден Феникса» главные герои навещают их в больнице святого Мунго. В этой глубокой, душераздирающей сцене Алиса, несмотря на болезнь, узнает своего сына и пытается подарить ему на память хоть что-то – обертку от конфеты или жвачку. Однако при съемках фильма эту драму решили опустить. В итоге Долгопупсы, как и Чарли Уизли, фигурируют на экране лишь однажды, буквально секунду – на старом снимке, висящем в зале для тренировок Отряда Дамблдора в пятом фильме. Есть надежда, что при создании грядущего сериала эту линию разовьют чуть подробнее.

Фрэнк и Алиса Долгопупсы на фотографии, «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Пивз

Среди многочисленных привидений замка Хогвартс есть одно совершенно уникальное явление – полтергейст Пивз. Судя по всему, это не призрак давно почившего волшебника, а случайно образовавшийся и крайне неприятный сгусток энергии. Роулинг описывает его как маленького человечка с узкими глазками и широким ртом, в яркой одежде, бабочке и шляпе с бубенчиками.

Не сказать чтобы этот персонаж был так уж важен для развития общего сюжета поттерианы, однако в книгах с ним связано большое количество комических сцен, а также неприятностей, возникающих у троицы главных героев. Пивз постоянно носится по школе и пакостит всем вокруг. Он пугает первокурсников, тушит свечи, устраивает наводнения и подкидывает пауков в тарелки. В «Философском камне» именно он своими криками заставил Гарри, Рона, Гермиону и Невилла спрятаться в запретном коридоре на третьем этаже, где они впервые увидели трехголового пса. В фильмах полтергейста решили и вовсе не упоминать. То есть сцены с ним в исполнении комика Рика Майалла были запланированы и даже частично отсняты, но, к сожалению, не вошли в финальную версию «Гарри Поттера и философского камня». Зато он есть в компьютерных играх по мотивам произведений Роулинг – и, надо сказать, добавляет происходящему остроты. В общем, увидеть его в сериале было бы как минимум забавно.

Полтергейст Пивз в компьютерной игре «Гарри Поттер и философский камень»

Семейство Мракс

История происхождения главного злодея поттерианы – лорда Волдеморта – в фильмах непозволительно обрезана. Мы впервые видим маленького Тома Реддла на экране в «Принце-полукровке» уже в сиротском приюте, откуда его забирает в Хогвартс молодой Дамблдор. Таким образом, мотивация, дурная наследственность и детские моральные травмы Темного Лорда просто игнорируются киношниками. Однако сама Роулинг заложила в его прошлое целую семейную сагу, которая многое объясняет в поведении злодея.

Меропа, Марволо и Морфин Мраксы – родная семья Волдеморта, часть которой он даже застал в живых (и лично уничтожил). По книгам, это представители одного из древнейших магических родов, страшно гордых своим происхождением, потомки самого Салазара Слизерина и братьев Певереллов из «Даров Смерти». Однако из-за ненависти к маглам и к «неверным» семьям волшебников Мраксы веками вступали в межродственные браки и постепенно вырождались. В итоге в книге «Принц-полукровка» мы видим озлобленных и обнищавших дикарей, готовых проклясть непростительным заклинанием любого, кто сунется в их деревню. Между тем Марволо – родной дедушка Тома Реддла, Морфин – его дядя, а Меропа – мать. Она влюбилась в магла и приворожила его с помощью магии, за что была изгнана из семьи. А когда действие зелья прошло, женщина осталась одна с ребенком и умерла, оставив его сиротой. По задумке Роулинг, Меропа выступает полной противоположностью Лили Поттер: одна отдала жизнь, чтобы спасти своего сына, а другая пожертвовала собственным ребенком, чтобы больше не бороться с обстоятельствами. Неудивительно, что у этих женщин выросли столь разные сыновья. Согласитесь, эта линия вполне достойна почетного места в сюжете сериала!

Маленький Том Реддл в приюте, «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Профессор Бинс

В Хогвартсе преподает множество выдающихся волшебников… причем не все из них являются живыми людьми! Еще в «Гарри Поттере и философском камне» Джоан Роулинг знакомит нас с нудным пожилым учителем истории магии, который давно умер, но все еще продолжает посещать свои лекции с прежней щепетильностью.

Именно он впервые рассказывает студентам о Тайной комнате в подземельях замка, вокруг которой строится сюжет второй книги. Но в фильмах этого персонажа опустили, что вполне объяснимо: рисовать полноценного прозрачного героя-призрака по тем временам вышло бы для студии накладно. Его сюжетные функции с легкостью передали профессору Макгонагалл. И все же было бы любопытно однажды увидеть на экране и этого колоритного старика!

Преподаватели Хогвартса, «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Мариэтта Эджком

Наверняка все помнят студентку Когтеврана Чжоу Чанг с яркой азиатской внешностью, с которой у Гарри в фильме «Орден Феникса» происходит первый поцелуй под веточкой омелы. Поклонники экранизации знают, что именно она под действием угроз и сыворотки правды раскрыла профессору Амбридж местоположение Отряда Дамблдора, предав своих товарищей.

Однако в книге все развивается не совсем так. У Чжоу есть лучшая подруга – Мариэтта, мать которой работает в Министерстве магии. Когда Амбридж обещает уволить женщину, Мариэтта сдается и рассказывает все, что знает о тайных занятиях Гарри и ребят в Выручай-комнате. В данном случае отсутствие этой героини в фильме практически не влияет на сюжет, так что режиссеров и сценаристов вполне можно простить за это опущение.

Занятия Отряда Дамблдора, «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Домовик Винки

Одной из «забытых» героинь Роулинг является домовой эльф семьи Крауч. Винки – очень преданная своим хозяевам эльфийка, которая задействована в сюжете книги «Гарри Поттер и Кубок огня». От нее герои узнают часть истории Барти Крауча-младшего. На протяжении долгих лет Винки трепетно хранит секреты Краучей. Она знает, что сын хозяев избрал темный путь и стал пожирателем смерти, а также становится свидетельницей его незаконного освобождения из Азкабана с помощью матери. В более поздних частях она переходит работать на кухню Хогвартса, где становится подругой Добби.

В фильме ее функции переданы другим персонажам или опущены вовсе, а сама эльфийка не фигурирует даже в фоновом повествовании.

Домовик Добби, «Гарри Поттер и Дары Смерти, часть I»

Родольфус Лестрейндж

Обаятельная и жуткая Беллатриса Лестрейндж в исполнении Хелены Бонем Картер навсегда запала в души многих фанатов поттерианы. Это она с дьявольским хохотом бегала по столам в главном зале Хогвартса и страшно гордилась убийством своего кузена – Сириуса Блэка, крестного отца Гарри. Но мало кто из поклонников фильмов задумывался о том, почему фамилия самой Беллы вовсе не Блэк.

Разгадка кроется в книгах. Оказывается, у безумной злодейки и самой верной приспешницы Темного Лорда есть законный супруг – Родольфус Лестрейндж. Он участвовал в первом восстании Волдеморта до его исчезновения, а затем появлялся в сцене «Ордена Феникса» в Министерстве магии вместе с другими пожирателями смерти. Также он в числе прочих злодеев преследовал Гарри и компанию в «Дарах Смерти». Но в фильмах о Родольфусе умалчивается. Кстати, и в книгах муж вовсе не мешает Белле крутить роман со своим «начальником». В продолжении франшизы «Гарри Поттер и Проклятое дитя» мы узнаем, что незадолго до Битвы за Хогвартс женщина даже успела родить Волдеморту дочь.

Беллатриса Лестрейндж, «Гарри Поттер и Дары Смерти, часть II»

Андромеда и Тед Тонкс

Еще одна пара родителей главных героев, напрочь вырезанная из сюжетной нити фильмов. Помните, как в первой части «Даров Смерти» шесть членов Ордена Феникса перевоплощаются в Гарри Поттера, чтобы доставить его в дом семьи Уизли, запутав пожирателей смерти? Того «Гарри», который с помощью оборотного зелья получился из Рона, сопровождает Нимфадора Тонкс – веселая девушка с постоянно меняющимся цветом волос.

Так вот, по сюжету книги, в операции по спасению Мальчика, Который Выжил принимали участие и другие члены семьи Тонкс. Поттера доставили сначала к родителям девушки – Теду и Андромеде. Увидев последнюю, Гарри испугался и чуть было не напал на нее, так как она была очень сильно похожа на Беллатрису Лестрейндж. Оказывается, у Нарциссы и Беллатрисы была еще одна родная сестра, но семья отказалась от нее из-за того, что она вышла замуж за маглорожденного волшебника. Кстати, в честь отца Тонкс – Теда – впоследствии называют своего сына Нимфадора и Римус Люпин.

Нимфадора Тонкс и Римус Люпин, «Гарри Поттер и Дары Смерти, часть I»

Премьер-министр маглов

Создатели фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» полностью вырезали из сюжета линию взаимодействия Министерства магии и британского немагического правительства. Конечно, это далеко не главная книжная нить, однако она добавляет повествованию некоторого объема и «приближает» историю к миру читателей.

В книге фигурирует магловский премьер-министр Великобритании, который не обладает волшебными способностями, занимается обыденными политическими вопросами и в целом живет в нашем с вами мире. Однако он по долгу службы посвящен в тайны магического сообщества. Сперва он сотрудничает с министром магии Корнелиусом Фаджем, а затем в его кабинете прямо из пламени камина появляется высокий и внушительный Руфус Скримджер с рыжей львиной гривой волос. Он рассказывает о том, что за всеми «терактами» в последнее время на самом деле стоят пожиратели смерти, а маглы находятся в не меньшей опасности, чем колдуны и ведьмы. Так мы знакомимся со Скримджером, а кроме того, осознаем серьезность положения накануне войны. Становится очевидно, что пришествие к власти Волдеморта равносильно Третьей мировой и апокалипсису. Иными словами, появление этой линии в грядущем сериале вполне могло бы добавить сюжету красок и послужить неплохим средством художественной выразительности.