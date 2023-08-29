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Киноафиша Новости Юлия Пересильд и Александр Робак сыграют в семейной комедии «Киберпапа»

Юлия Пересильд и Александр Робак сыграют в семейной комедии «Киберпапа»

29 августа 2023 15:44
Юлия Пересильд и Александр Робак сыграют в семейной комедии «Киберпапа»

Сериал о возрастном мужчине, ставшем участником киберспортивной команды.

Кинокомпании 1-2-3 Production и Monumental Vision, а также телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр PREMIER объявили о старте съемок многосерийной семейной комедии «Киберпапа», который будет представлять собой совершенно новый взгляд на тему отцов и детей. Ведущие роли в сериале сыграют Александр Робак («Снегирь») и звезда космического блокбастера «Вызов» Юлия Пересильд.

Юлия Пересильд и Александр Робак сыграют в семейной комедии «Киберпапа»

Юлия Пересильд и Александр Робак сыграют в семейной комедии «Киберпапа»

В центре сюжета — сварщик со стажем по имени Игнат (Робак). Однажды герой ловит себя на мысли, что его жизнь напоминает сплошную каторгу. Его не устраивает монотонная работа, а отношения с женой (Пересильд) только приумножают головную боль. Чтобы наладить отношения с юным пасынком, Игнат соглашается стать участником его киберспортивной команды. Внезапно 50-летний мужчина оказывается невероятно хорош в виртуальном пространстве благодаря своему уникальному глазомеру. Таким образом для молодых игроков Игнат становится настоящим другом, наставником и киберпапой.

Юлия Пересильд и Александр Робак сыграют в семейной комедии «Киберпапа»

Юлия Пересильд и Александр Робак сыграют в семейной комедии «Киберпапа»

Режиссером шоу выступает Эдуард Бордуков («Пищеблок 2», «На острие»), пообещавший историю об объединении поколений, которая будет интересна как детям, так и взрослым. Шоураннерами являются Жаргал Бадмацыренов («Шаман», «Саня, газуй!») и Виктор Митрофанов («Шаман», «На страже пляжа»). В остальной актерский состав вошли Тимофей Кочнев, Виктор Васильев, Маргарита Аброськина и другие.

В сезоне будет семнадцать эпизодов. Дата премьеры «Киберпапы» пока не анонсирована.

Фото: 1-2-3 Production
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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