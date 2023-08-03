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Киноафиша Новости Свадьба, похищение, травмы: вышел тизер финального сезона «Новеньких»

Свадьба, похищение, травмы: вышел тизер финального сезона «Новеньких»

3 августа 2023 14:51
Свадьба, похищение, травмы: вышел тизер финального сезона «Новеньких»

В заключительных сериях главные герои будут искать похищенного ребенка.

Онлайн-кинотеатр START представил дебютный тизер четвертого сезона молодежной драмы «Новенькие», который станет для сериала с Глебом Калюжным финальным. Первые два сезона посвящены школьному буллингу и семейному абьюзу, а в третьем затрагивается тема поисков себя. В заключительном же сезоне прослеживается путь повзрослевших главных героев, разбирающихся со своими многочисленными детскими травмами.

В новых сериях Макс (Калюжный) возвращается из армии, ради которой он оставил престижный ВУЗ. Парень делает предложение Соне (Анна Демидова) и организовывает роскошную свадьбу, однако его невеста почему-то несчастлива в браке. В дальнейшем она забирает маленького ребенка и уходит к Диме (Анар), который был с ней рядом в трудное время. В непростой период приятель всегда поддерживал подругу, поэтому их дружеская симпатия переросла в настоящие чувства. Эти перемены происходят сумбурно, из-за чего молодые супруги не успевают разобраться в дальнейшем воспитании сына. Неожиданно мальчика похищают прямо с детской площадки, а на фоне сложившейся ситуации Соня начинает обвинять во всем Макса. Чтобы разобраться в произошедшем и найти малыша, герои возвращаются в маленький город Юровск.

В актерский состав также вошли Елизавета Запорожец, Иван Рысин, Кира Медведева, Артем Давыдов, Иван Непомнящий, Анка Бессонова, Алена Васина, Василий Симонов и Дарья Щербакова. Режиссером выступила Оксана Барковская («За полчаса до весны»).

Премьера состоится 24 августа сразу с двух эпизодов, после чего серии будут выходить еженедельно.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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