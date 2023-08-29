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Киноафиша Новости Завершились съемки сериала «Блеск» с Сашей Бортич, Кириллом Кяро и другими звездами

Завершились съемки сериала «Блеск» с Сашей Бортич, Кириллом Кяро и другими звездами

29 августа 2023 16:26
Завершились съемки сериала «Блеск» с Сашей Бортич, Кириллом Кяро и другими звездами

Шоу о девушке, которая вовлекается в криминальный мир.

Онлайн-кинотеатр «Иви» объявил, что в Стамбуле подошли к концу съемки многосерийного криминального ромкома «Блеск» о молодых людях, чья жизнь превратилась в одну большую аферу. Главную роль в сериале сыграла Александра Бортич.

Завершились съемки сериала «Блеск» с Сашей Бортич, Кириллом Кяро и другими звездами

В центре сюжета — петербурженка Аня, работающая ассистентом в дорогом ивент-агентстве. Она получает символическую зарплату, зато имеет доступ к высшему обществу культурной столицы России. Однажды она знакомится с представителем знатной османской фамилии Серканом — он утверждает, что приехал в Петербург на поиски русской жены. Отец главной героини сидит в тюрьме, но его можно вытащить за огромную сумму денег. На фоне сложившейся ситуации дочка решается на преступление и крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана. Вскоре выясняется, что украшение всего лишь фальшивка, как и сам турецкий султан. В итоге пойманный на подлоге аферист соглашается взять Аню в долю, чтобы и дальше «разводить» местных богачей. Теперь он работает вместе с энергичной девушкой и ее освобожденным отцом.

В остальной актерский состав ироничного шоу с турецким флером вошли Кирилл Кяро, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Юлия Гаврилина, Алена Бабенко, Артур Бесчастный, а также Лариса Долина, Агата Муцениеце и Настасья Самбурская. Режиссером выступает Мария Агранович («Убить Риту», «The Телки»), а в качестве шоураннера — Маруся Трубникова («The Телки», «Номинация»).

Премьера «Блеска» состоится эксклюзивно на «Иви» позднее в этом году.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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