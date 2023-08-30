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Киноафиша Новости «Важно создавать праздник внутри себя»: Интервью с Никитой Павленко

«Важно создавать праздник внутри себя»: Интервью с Никитой Павленко

30 августа 2023 11:14
«Важно создавать праздник внутри себя»: Интервью с Никитой Павленко

7 сентября во всех кинотеатрах выходит комедия «Праздники» — полнометражный режиссерский дебют Бориса Дергачева, одну из ролей в котором сыграл популярный актер Никита Павленко («Мир! Дружба! Жвачка!», «Родные», «Закон каменных джунглей»). «Праздники» — история семьи Пыжовых, которые собираются вместе отметить майские, но все идет не по плану. Перед премьерой мы поговорили с Никитой о фильме и его герое, а также об атмосфере на съемочной площадке.

В фильме «Праздники» действие развивается на майские каникулы. Как думаете, почему?

– Мне кажется, это одни из самых семейных и объединяющих праздников у нас в стране, которые собирают, объединяют, как бы наращивают семью. Это сезон майских жуков, тепла, и у всех есть чуть больше времени, чтобы отдохнуть.

«Важно создавать праздник внутри себя»: Интервью с Никитой Павленко
Праздники

Вы можете сказать, что вашего героя не понимают, не принимают в семье Пыжовых, потому что он некий «плохиш»?

– Вы сами все увидите скоро. Скажу лишь, что все это из-за обстоятельств, которые прописали сценаристы. Но он не плохиш в этой истории, скорее, не входящий в эту семью.

А чем вам симпатизирует ваш герой?

– Всегда здорово играть персонажей, у которых много обстоятельств на пути, всегда интересно, как они его раскрывают. У него там сплошные приключения – от начала фильма и до конца, которые будут потом продолжением большой-большой истории.

Может быть, в связи с этим есть то, что вам как актеру приходилось делать впервые?

– Чего-то такого экстремального не было. Мне кажется, артист ловит свой определенный кайф, когда он может столкнуться на съемочной площадке с тем, с чем никогда не столкнулся бы в своей реальной жизни. В этой истории скучать точно не приходилось!

«Важно создавать праздник внутри себя»: Интервью с Никитой Павленко
Праздники

Почему зрители должны пойти в кино на «Праздники»?

– Я бы сказал словами Эрнеста Хемингуэя: «Это праздник, который всегда с тобой». И важно этот праздник создавать внутри себя. Мы поработали и решили создать праздник всем-всем зрителям. Так что приходите! Ну и компания Good Story Media умеет создавать настоящие «праздники».

Вы сроднились со своей сценической семьей за время проекта?

– В моменте работы быть семьей необходимо, без этого не будет некой химии, которая, как мне кажется, всегда видна в кадре.

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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