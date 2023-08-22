Режиссер «Синего Жука» снимет бадди-муви с Дэйвом Батистой и Джейсоном Момоа

Объявленный еще два года назад совместный комедийный боевик Джейсона Момоа и Дэйва Батисты начинает обретать очертания. Как сообщает The Wrap, режиссурой предстоящего бадди-муви займется постановщик «Синего Жука» Анхель Мануэль Сото. Также прояснилась официальное название грядущего фильма — «Команда разрушителей» (The Wrecking Crew).

Проектом занимается студия MGM, а за сценарий отвечает Джонатан Троппер, работавший над приключенческим фильмом Netflix «Проект «Адам», а также сериалами «Видеть», «Воин», «Винил» и «Банши». Сделки с Батистой и Момоа были заключены задолго до начала забастовок. Сценарий также удалось завершить до этих событий. О сюжете пока информации нет.

В этом году Момоа можно будет увидеть в кинокомиксе «Аквамен и потерянное царство», после чего он появится в сериале Apple TV+ «Военачальник». В ближайших планах актера съемки в экранизации видеоигры «Майнкрафт», экшен-комедии с Джоном Синой «Убийственный отпуск», «Форсаже 11», а также в спин-оффе гоночной серии с Дуэйном Джонсоном. В ноябре Батиста появится в блокбастере «Дюна: Часть вторая». Дальше у него запланированы мелодрама Бриттани Сноу «Парашют», веселый боевик «Игра убийцы», экранизации рассказа Джорджа Р.Р. Мартина «В потерянных землях» и сиквел комедии «Мой шпион».