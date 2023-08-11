Умерьте ожидания: критики холодно приняли хоррор «Последнее путешествие «Деметра»

Фильм имеет сейчас лишь 36% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes.

В сети появились рецензии на хоррор «Последнее путешествие «Деметра» Андре Эвредала, основанный на легендарном романе «Дракула» Брэма Стокера. Критики приняли картину достаточно прохладно, раскритиковав ее за банальность и чрезмерную продолжительность.

Например, обозреватель Seattle Times Сорен Андерсон написал:

«Последнее путешествие «Деметра» — удивительно банальный фильм ужасов. Этакий морской «дом с привидениями», наполненный неприятными персонажами».

Дерек Смит из журнала Slant заявил, что лента обладает интересной концепцией, которую режиссер попросту не смог воплотить в жизнь:

«Фильм представляет собой сочетание слэшера и мистического хоррора. Но как бы заманчиво эта концепция не выглядела на бумаге, в исполнении Андре Овредала она превращается в такую же пресную и вялую массу, как синие и серые тона, доминирующие в цветовой палитре картины».

Хоай-Тран Буй из Inverse отметила, что «Последнее путешествие «Деметра» выглядит особенно проигрышно на фоне оригинального романа Стокера:

«Несмотря на моменты острых опущений и хлещущей крови, «Последнее путешествие «Деметра» не может предложить ничего более захватывающего, чем то, что уже было описано на страницах романа».

Кристен Лопес из The Wrap посетовала, что главный антагонист фильма во многом уступает другим кинематографическим воплощениям Дракулы:

«В этой версии персонажа нет ничего, что могло бы сделать его запоминающимся. Перед нами не граф Дракула, а совершенно стандартный вампир».

Автор The Daily Beast Ник Шагер назвал картину затянутой и низкопробной:

«Независимо от того, точно ли «Последнее путешествие «Деметра» следует своему первоисточнику или же развивается в собственном направлении, это просто бесцельно растянутый фильм категории Б».

Средний балл свежести ленты на агрегаторе Rotten Tomatoes в настоящее время составляет 36%.