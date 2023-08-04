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Появился дублированный трейлер нового фильма Вуди Аллена «Великая ирония»

4 августа 2023 13:21
Появился дублированный трейлер нового фильма Вуди Аллена «Великая ирония»

«Ядовитый романтический триллер» о супружеской измене, ставшей опасной игрой, выйдет в российский прокат в сентябре.

Прокатная компания представила «Вольга» дублированный трейлер нового фильма Вуди Аллена «Великая ирония» (ранее фильм фигурировал в русскоязычной среде под названием «Счастливый случай»).

Действие разворачивается в осеннем Париже, наполненном атмосферой любви. Главная героиня — успешная женщина Фанни (Лу де Лааж), брак которой переживает не лучшие времена. Ее отношения с мужем превратились в рутину, лишенную всяких чувств. Однажды она случайно встречает своего бывшего одноклассника Алена (Нильс Шнайдер), который некогда был в нее безумно влюблен. Это неожиданное воссоединение пробуждает в Фанни мысли о том, как бы сложилась ее жизнь, если бы Ален признался ей в любви много лет назад. В итоге она решает звести с ним роман. Их отношения начинаются как невинная интрижка, но, когда у ревнивого мужа героини Жана (Мельвиль Пупо) появляются подозрения в неверности жены, жизни любовников превращаются в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь.

Аллен характеризует этот фильм как «ядовитый романтический триллер», напоминающий его собственную картину «Матч поинт» (2005). Лента была снята на французском языке.

«Великая ирония» выйдет в официальный российский прокат 28 сентября.

Фото: Metropolitan Filmexport
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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