Появился дублированный трейлер нового фильма Вуди Аллена «Великая ирония»

Прокатная компания представила «Вольга» дублированный трейлер нового фильма Вуди Аллена «Великая ирония» (ранее фильм фигурировал в русскоязычной среде под названием «Счастливый случай»).

Действие разворачивается в осеннем Париже, наполненном атмосферой любви. Главная героиня — успешная женщина Фанни (Лу де Лааж), брак которой переживает не лучшие времена. Ее отношения с мужем превратились в рутину, лишенную всяких чувств. Однажды она случайно встречает своего бывшего одноклассника Алена (Нильс Шнайдер), который некогда был в нее безумно влюблен. Это неожиданное воссоединение пробуждает в Фанни мысли о том, как бы сложилась ее жизнь, если бы Ален признался ей в любви много лет назад. В итоге она решает звести с ним роман. Их отношения начинаются как невинная интрижка, но, когда у ревнивого мужа героини Жана (Мельвиль Пупо) появляются подозрения в неверности жены, жизни любовников превращаются в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь.

Аллен характеризует этот фильм как «ядовитый романтический триллер», напоминающий его собственную картину «Матч поинт» (2005). Лента была снята на французском языке.

«Великая ирония» выйдет в официальный российский прокат 28 сентября.