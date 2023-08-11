Второй сезон «Полиции Токио» уже на стадии постпроизводства и не пострадает от забастовок
При этом дата премьеры пока не установлена.
Стильная криминальная драма от продюсера Майкла Манна «Полиция Токио» стала одной из наиболее ярких телевизионных новинок прошлого года, поэтому канал HBO и сервис Max оперативно продлили шоу на второй сезон. В недавнем разговоре с порталом Variety руководитель сериала Алекс Боден заявил, что основные съемки продолжения уже завершены. По его словам, производство нового сезона удалось полностью закончить до начала забастовок гильдий актеров и сценаристов.
Несмотря оптимистичные новости, ожидать скорой премьеры свежих эпизодов все-таки не стоит — у проекта будет длительный постпроизводственный период. Бодену бы хотелось, чтобы релиз состоялся после того, как бастующие кинематографисты и студии договорятся, чтобы команда смогла в полной мере насладиться успехом:
«Все участники гордятся проделанной работой для этого уникального шоу — как сценаристы, так, разумеется, и актеры. Энсел Элгорт и Рэйчел Келлер потратили уйму времени и энергии на изучение японского языка, и теперь они великолепно говорят на нем».
Сериал, вдохновленный книгой журналиста Джейка Адельштейна, повествует об американском репортере (Элгорт), сумевшем внедриться в полицейское подразделение Токио для расследования коррупции. Под наставничеством токийского детектива Хирото Катагири (Кэн Ватанабэ) ему удается подружиться с молодым мафиози Сато (Се Касамацу), однако ситуацию осложняет соотечественница протагониста по имени Саманта (Келлер) — из-за нее главный герой вовлекается в опасный любовный треугольник и совершает рискованные поступки.