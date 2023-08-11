Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в переговоры" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Второй сезон «Полиции Токио» уже на стадии постпроизводства и не пострадает от забастовок

Второй сезон «Полиции Токио» уже на стадии постпроизводства и не пострадает от забастовок

11 августа 2023 13:59
Второй сезон «Полиции Токио» уже на стадии постпроизводства и не пострадает от забастовок

При этом дата премьеры пока не установлена.

Стильная криминальная драма от продюсера Майкла Манна «Полиция Токио» стала одной из наиболее ярких телевизионных новинок прошлого года, поэтому канал HBO и сервис Max оперативно продлили шоу на второй сезон. В недавнем разговоре с порталом Variety руководитель сериала Алекс Боден заявил, что основные съемки продолжения уже завершены. По его словам, производство нового сезона удалось полностью закончить до начала забастовок гильдий актеров и сценаристов.

Несмотря оптимистичные новости, ожидать скорой премьеры свежих эпизодов все-таки не стоит — у проекта будет длительный постпроизводственный период. Бодену бы хотелось, чтобы релиз состоялся после того, как бастующие кинематографисты и студии договорятся, чтобы команда смогла в полной мере насладиться успехом:

«Все участники гордятся проделанной работой для этого уникального шоу — как сценаристы, так, разумеется, и актеры. Энсел Элгорт и Рэйчел Келлер потратили уйму времени и энергии на изучение японского языка, и теперь они великолепно говорят на нем».

Сериал, вдохновленный книгой журналиста Джейка Адельштейна, повествует об американском репортере (Элгорт), сумевшем внедриться в полицейское подразделение Токио для расследования коррупции. Под наставничеством токийского детектива Хирото Катагири (Кэн Ватанабэ) ему удается подружиться с молодым мафиози Сато (Се Касамацу), однако ситуацию осложняет соотечественница протагониста по имени Саманта (Келлер) — из-за нее главный герой вовлекается в опасный любовный треугольник и совершает рискованные поступки.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Что смотреть на выходных: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийства в одном здании» и экранизация «Алых парусов» Что смотреть на выходных: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийства в одном здании» и экранизация «Алых парусов» Читать далее 11 августа 2023
Дочь Адама Сэндлера переживает мятежные времена в новом фильме Netflix о взрослении Дочь Адама Сэндлера переживает мятежные времена в новом фильме Netflix о взрослении Читать далее 11 августа 2023
Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем» Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем» Читать далее 11 августа 2023
Появился трейлер российского фильма для всей семьи «Девочка Нина и похитители пианино» Появился трейлер российского фильма для всей семьи «Девочка Нина и похитители пианино» Читать далее 10 августа 2023
Дача объединяет семью в трейлере российской комедии «Праздники» Дача объединяет семью в трейлере российской комедии «Праздники» Читать далее 10 августа 2023
Остроумно и мило: мультсериал «Странная планета» снискал благосклонность критиков Остроумно и мило: мультсериал «Странная планета» снискал благосклонность критиков Читать далее 10 августа 2023
Умерьте ожидания: критики холодно приняли хоррор «Последнее путешествие «Деметра» Умерьте ожидания: критики холодно приняли хоррор «Последнее путешествие «Деметра» Читать далее 11 августа 2023
Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи» Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи» Читать далее 11 августа 2023
Объявлены победители фестиваля российского кино «Выборг» 2023 Объявлены победители фестиваля российского кино «Выборг» 2023 Читать далее 11 августа 2023
Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код» Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код» Читать далее 11 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше