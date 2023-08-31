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Киноафиша Новости Федор Добронравов имеет дело с современными технологиями в трейлере сериала «Мастодонт»

Федор Добронравов имеет дело с современными технологиями в трейлере сериала «Мастодонт»

31 августа 2023 13:52
Федор Добронравов имеет дело с современными технологиями в трейлере сериала «Мастодонт»

Комедия о добродушном провинциальном чиновнике, ставшем во главе команды айтишников.

Кинокомпания «Эволюшен пикчерз» поделилась трейлером комедийного сериала «Мастодонт».

Главный герой — 60-летний вдовец и чиновник мэрии Зауральска Виктор Петрович Молодцов (Федор Добронравов), которому чужды все современные тренды и технологии. Однажды он неожиданно узнает, что у него есть взрослая дочь Катя (Ольга Медынич), руководящая департаментом московского Министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от своего добродушного и провинциального отца, Катя — настоящий пионер технологического прогресса, стремящийся безжалостно оптимизировать все вверенные ей процессы.

Воспользовавшись своими связями, Молодцов устраивается на работу в департамент дочери. Теперь ему предстоит возглавить команду своенравных айтишников, не намеренных слушаться невесть откуда взявшегося «динозавра». По ходу непростой адаптации к новой должности Виктор Петрович пытается понять, действительно ли Катя приходится ему дочерью, и если да, то как он может завоевать ее доверие.

В шоу также сыграли Елена Яковлева, Дмитрий Харатьян, Марк Богатырев и другие. Режиссерами выступают Станислав Довжик («Бес Пор No») и Марат Ким («Рожденная звездой»).

«Мастодонт» выйдет на сервисах «Иви», Okko, Premier, Wink в октябре.

Фото: «Эволюшен пикчерз»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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