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Сериал «И просто так» официально продлен на третий сезон

23 августа 2023 13:52
Сериал «И просто так» официально продлен на третий сезон

Анонс был сделан в преддверии выхода финальной серии второго сезона, премьера которой состоится уже завтра.

Сериал «И просто так» был официально продлен на третий сезон. Об этом объявила контент-директор платформы Сара Обри в своем новом заявлении:

«Мы будем очень рады провести больше времени в этой вселенной и показать новые истории из жизни всеми любимых персонажей, сыгранных удивительными актерами. «И просто так» направляется к третьему сезону».

Анонс был сделан в преддверии премьеры заключительной серии второго сезона, которая выйдет завтра, 24 августа.

«И просто так» является прямым продолжением культового сериала «Секс в большом городе». Новое шоу повествует о дальнейшей судьбе Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранды (Кристин Дэвис) и Шалоты (Синтия Никсон), которые пытаются построить свою карьеру и личную жизнь в изменившимся до неузнаваемости Нью-Йорке.

Во втором сезоне Кэрри, принявшая смерть своего любимого мужа мистера Бига (Крис Нот), решает двигаться дальше и заводит роман с давним коллегой Эйданом (Джон Корбетт). Их отношения развиваются быстро и интенсивно, но оба сомневаются в том, что они смогут прийти к чему-то серьезному. Тем временем Шарлотта и Миранда, пережившая разрыв, пытаются обрести самих себя и понять, кем они являются на самом деле.

Ранее создатели проекта сообщили, что в финальном эпизоде сезона в шоу ненадолго вернется Саманта (Ким Кэтролл).

Фото: Max
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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