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Киноафиша Новости Мадс Миккельсен осваивает суровую пустошь в трейлере исторического фильма «Меч короля»

Мадс Миккельсен осваивает суровую пустошь в трейлере исторического фильма «Меч короля»

23 августа 2023 15:33
Мадс Миккельсен осваивает суровую пустошь в трейлере исторического фильма «Меч короля»

Новый проект режиссера «Королевского романа» вошел в программу Венецианского кинофестиваля.

В сети появился дебютный трейлер исторической драмы «Меч короля» о бескомпромиссном рыцаре и женщине, ставшей его союзницей в борьбе со злом и погибелью. Главные роли в фильме сыграли Мадс Миккельсен и Аманда Коллин.

Действие разворачивается в XVIII веке на землях Дании. В центре повествования — путешественник Людвиг фон Кален (Миккельсен), являющийся лучшим рыцарем датского короля Фредерика V. По этой причине монарх отправляет наместника осваивать дикие территории. Прибыв на место, главный герой сталкивается с серьезной проблемой — обитающие там князья не хотят подчиняться царскому подданному, а еще сильнее усугубляет положение миловидная девушка, обещанная своим отцом местному феодалу. Людвиг оказывается перед тяжелой дилеммой — спасти ее и обречь себя на верную гибель или же оставить в беде, но навсегда потерять честь.

Режиссером выступил создатель «Королевского романа» Николай Арсель, также ответственный за экранизацию «Темной башни» Стивена Кинга. Сценарий он написал в соавторстве с Андерсом Томасом Йенсеном («Рыцари справедливости», «Спасение»). В картине также снялись Густав Линд, Магнус Креппер, Кристин Куят Торп, Лизе Рисом Олсен, Серен Маллинг, Феликс Крамер, Томас В. Габриэльссон и Якоб Ульрик Ломанн.

Мировая премьера «Меча короля» состоится в рамках конкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 30 августа по 9 сентября, а российский кинотеатральный релиз намечен на 9 ноября.

Фото: TrustNordisk
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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