По слухам, до забастовок студия Marvel работала над перезапуском «Призрачного гонщика»

Голливудские забастовки сценаристов и актеров затормозили производства практически всех американских кино- и телепроектов, однако это не мешает маховику слухов продолжать вертеться. Согласно инсайдеру под ником MyTimeToShineHello, до начала конфликта между профсоюзами кинематографистов и мэйджорами в разработке студии Marvel находился новый сольный фильм о Призрачном гонщике.

Полнометражный ли это фильм или же сериал для Disney+, пока не уточняется, однако утверждается, что руководитель кинофраншизы Кевин Файги найдется продолжить разработку, как только ситуация в индустрии наладится.

В комиксах Marvel существует несколько Призрачных гонщиков, но самый популярный — это Джонни Блейз. Именно его в кинодилогии сыграл Николас Кейдж. В сериале «Агенты «Щ.И.Т.» фигурировал Робби Рейес в исполнении Гэбриеля Луны. В какой-то момент даже планировался сольный спин-офф для сервиса Hulu, но позже проект был закрыт. Учитывая популярность Блейза, предполагается, что именно он будет центральным действующим лицом перезапуска. Также подкрепляет данную теорию скорое введение в супергеройскую франшизу антагониста Мефисто, являющегося заклятым врагом Блейза. Предполагается, что в MCU злодея воплотит Саша Барон Коэн. По неподтвержденным данным, он может ненадолго появиться либо в уже снятом мини-сериале «Агата: Ковен хаоса», либо в одном из секретных спецпроектов студии.

По поводу перезагрузки «Призрачного гонщика» в сети давно циркулирует множество слухов. За прошедшие годы эту роль связывали с такими артистами, как Киану Ривз, Норман Ридус и Райан Гослинг.