На YouTube вышел полнометражный фанатский фильм о Человеке-пауке

Проект создан без участия студийного альянса за счет поклонников.

В конце прошлой недели состоялась официальная премьера полнометражного фанатского фильма «Человек-паук: Лотос» (Spider-Man: Lotus), созданного без какой-либо поддержки Sony Pictures, Marvel Studios и Disney. Картина выложена в открытом доступе на YouTube-канале режиссера Гэвина Дж. Конопа.

Производственный бюджет составил 102 тысячи евро. Сборы средств проходили с помощью краудфандинговой кампании, в которую вложилось множество поклонников Питера Паркера, в числе которых российский блогер Qewbite.

Фильм повествует о тяжелых внутренних терзаниях Питера Паркера после гибели Гвен Стейси. Из-за чувства вины он склоняется к тому, чтобы навсегда оставить в прошлом свое супергеройское альтер эго, однако все меняет неожиданная встреча с неизлечимо больным ребенком, который искренне восхищается защитником Нью-Йорка.

Главную роль сыграл Уорден Уэйн. В остальной актерский состав вошли Шон Томас Рид (Гарри Озборн), Джон Саландрия (Норман Озборн), Мориа Бруклин (Мэри Джейн Уотсон), Туйен Пауэлл (Гвен Стейси), Джек Вуттон (Флэш Томпсон), а также Максвелл Фокс-Эндрюс, Мэрайя Фокс, Джастин Харгроув, Лэндон Коноп и Пол Логан. Сценарий вместе с постановщиком написали Уэйн и Рид.

За два дня «Человек-паук: Лотос» набрал на YouTube 2,1 млн просмотров и 130 тыс лайков.