Стартовали съемки фильма «1963. Время, вперед!» о полете в космос Валентины Терешковой

Кинокомпании «НЕБО» и «Пангея Продакшн» объявили о начале съемок короткометражного фильма «1963. Время, вперед!».

Как следует из названия, время действия — 1963 год. Фильм расскажет о погрязшем в семейных проблемах главном инструкторе Центра подготовки космонавтов, которому было поручено отправить на орбиту Земли первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. Прямо во время подготовки к ответственному запуску в его жизни происходит несколько неожиданных инцидентов, радикально меняющих судьбы множества людей.

Главные роли в картине исполняют Николай Наумов, Арина Постникова и Анна Уколова. Саму Терешкову играет российская гимнастка и олимпийская чемпионка Ульяна Донскова.

Постановкой занимается Саша Парацелс, ранее работавший над лентами «Во все тяжкие, или Поймай младенца, если сможешь» и «16/8», последний из которых был удостоен множества наград международных фестивалей. По его словам, будущая лента во многом будет посвящена теме мечтаний:

«Наш фильм о шестидесятых, уникальной эпохе мечтателей. Именно фантазии, мечты, надежды освобождают человека».

Съемки фильма проходят в павильоне «Космос» на ВДНХ, в центре ЗИЛ и других знаковых локациях. Команду консультирует один из крупнейших экспертов по истории отечественной космонавтики Александр Глушко. Создатели картины планируют сделать «1963. Время, вперед!» основой для сериала.