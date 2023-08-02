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Киноафиша Новости Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993»

Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993»

2 августа 2023 16:50
Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993»

Судьба обычных людей на фоне эпохальных перемен.

Кинокомпания «Атмосфера кино» выпустила первый трейлер драмы с элементами комедии «1993». Как следует из названия, фильм посвящен годам после распада Советского Союза, когда былые идеологические идеалы сдали свои позиции, в то время как новый порядок еще не установился. В основу картины лег одноименный роман Сергея Шаргунова, вышедший в 2013 году.

В центре сюжета — супружеская пара (Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова), работающая в аварийной службе. На фоне конституционного кризиса и гражданских стычек, имевших место в Москве осенью 1993 года, между главными героями, которых доселе скрепляла любовь, происходит мировоззренческий разлад. Важной сюжетной линией также будет взросление дочери двух ведущих персонажей.

Как видно по трейлеру, в фильме будут отражены мельчайшие реалии начала 90-х, а также будет наличествовать соответствующий юмор.

В актерском составе вместе с Цыгановым и Вилковой задействованы Александр Робак, Максим Лагашкин, Элизабет Дамскер, Александра Ребенок, Анна Цветкова, Григорий Верник и другие. Режиссером и автором адаптированного сценария является Александр Велединский, наиболее известный как автор фильма «Географ глобус пропил» (2013) по книге Сергея Иванова.

В российский прокат «1993» выйдет 21 сентября. Премьера будет приурочена к 30-й годовщине изображаемых событий.

Фото: «Атмосфера кино»
Елена Королева
Елена Королева
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