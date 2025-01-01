Меню
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Не одна дома 3
18+
комедия
Страна
Россия
Режиссер
Митрий Семёнов-Алейников
В ролях
Милана Хаметова
DAVA
Марк-Малик Мурашкин
Алексей Маклаков
Юлианна Михневич
Рейтинг фильма
0.0
0
голосов
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Реклама 18+
Что на самом деле связывает Уинстона и Джона Уика? Версия фанатов восхитила даже режиссера франшизы
Новая версия «Трудных подростков»: этот сериал стоит ждать хотя бы для того, чтобы увидеть повзрослевшего рыжего из «Ералаша»
Появился на секунду, запомнился на годы: угадываем советскую классику по второстепенным героям (сложный тест для самых внимательных)
Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана
А вы знали, что у Бэтмена есть кровный сын — и это Робин? В этой запутанной истории сложно разобраться, но мы смогли
Не с теми связались: «Дандадану» может выйти боком крутая отсылка в новой серии — вплоть до удаления аниме со всех площадок
Resident Evil снова перенесут в кино: режиссер нашумевшего «Орудия» взялся за дело — и по канону игры он идти не планирует
Бэтмен богаче Маска и Старка, но гением его не считают: сотни миллиардов долларов супергерой заработал вовсе не своим умом
Марафон живых мертвецов: топ-5 самых захватывающих фильмов про зомби, которые стоит увидеть каждому
Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel
