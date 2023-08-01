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Киноафиша Новости Джим Джармуш признался, что впечатлен «Джоном Уиком», но никогда не посмотрит «Звездные войны»

Джим Джармуш признался, что впечатлен «Джоном Уиком», но никогда не посмотрит «Звездные войны»

1 августа 2023 13:53
Джим Джармуш признался, что впечатлен «Джоном Уиком», но никогда не посмотрит «Звездные войны»

У культового режиссера особое отношение к голливудскому мейнстриму.

Легенда независимого кино Джим Джармуш недавно поделился любопытными комментариями. Режиссер «Мертвеца» и «Выживут только любовники» признался в интервью The Believer, что никогда не смотрел «Звездные войны» и всячески отвергает их культурную значимость. Насчет знаменитой кинофраншизы у постановщика очень принципиальная позиция — он не любит, когда общество навязывает ему что-либо. По аналогичной причине Джармуш не смотрел «Унесенных ветром»:

«Есть ряд фильмов, которые я никогда не посмотрю. Я никогда не посмотрю ни одного фильма по «Звездным войнам», потому что меня искренне возмущает, что я столько всего знаю о них и их персонажах. Почему все это засело в моей голове, хотя я не смотрел ни один фильм? Почему я осведомлен об R2-D2, Дарте Вейдере и всех этих штуках, когда я даже никогда не видел ни одних «Звездных войн»? Также я не смотрел «Унесенных ветром» и думаю, что не увижу. Просто потому что чувствую, словно мне их навязали. Это же какая-то банальность».

Несмотря на свое отрицательное отношение к космической саге Джорджа Лукаса, Джармуш все равно любит голливудский мейнстрим и смотрит довольно много картин. В числе полюбившихся — боевики о Джоне Уике и киносерия «Голый пистолет»:

«Поскольку я искренне люблю ремесло кинопроизводства, мне, разумеется, нравится смотреть на мастерскую работу коллег. Я отсматриваю многое. Недавно посмотрел «Круэллу», еще люблю фильмы из цикла «Голый пистолет», потому что они такие дурацкие. И еще в каком-то смысле я ошеломлен картинами про Джона Уика. Конкретно в них меня все время поражает количество людей, с которыми главный герой расправляется. И да, я не видел «Сумерки».

В данный момент Джармуш готовится к съемкам своего следующего фильма, о сюжете которого пока ничего не известно. До забастовок гильдий актеров и сценаристов, работу над проектом режиссер планировал начать ориентировочно осенью или зимой.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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