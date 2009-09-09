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Мужчины в большом городе
Männerherzen
Мужчины в большом городе, 2009
2009 / Германия
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6.8
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
драма
комедия
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О фильме
Все герои мужчины весьма разноплановые, от музыкального продюсера и бабника Джерома, до одинокого романтика Гюнтера, от успешного менеджера Никласа, до реальной драмы одного из чиновников метрополитена Роланда.
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6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2009
Премьера в России
21 октября 2010
Премьера в мире
9 сентября 2009
Возраст
18+
Прокатчик
Крем-Рекордс
Режиссер
Симон Ферхоэвен
В ролях
Тиль Швайгер
Яна Палласке
Деннис Ганзель
Юстус фон Донаньи
Эмма Швайгер
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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