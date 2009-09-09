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Männerherzen

Мужчины в большом городе, 2009

2009 / Германия
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
Все герои мужчины весьма разноплановые, от музыкального продюсера и бабника Джерома, до одинокого романтика Гюнтера, от успешного менеджера Никласа, до реальной драмы одного из чиновников метрополитена Роланда.
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 21 октября 2010
Премьера в мире 9 сентября 2009
Возраст 18+
Прокатчик Крем-Рекордс
Режиссер
Симон Ферхоэвен
В ролях
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Яна Палласке
Яна Палласке
Деннис Ганзель
Деннис Ганзель
Юстус фон Донаньи
Юстус фон Донаньи
Эмма Швайгер
Эмма Швайгер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мужчины в большом городе 2 постера
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