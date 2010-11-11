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Skyline

Скайлайн, 2010

2010 / США
5.4 Оцените
154 голоса Рейтинг IMDb: 4.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Группу друзей, отсыпающихся после бурной вечеринки, будят яркие синие световые потоки. Необычный свет оказывается вовсе не безобидным: попав под него, люди таинственным образом исчезают на парящих в небе космических кораблях. Попытки сбежать за пределы города оборачиваются для главных героев – беременной Элейн и ее мужа Джарреда – настоящей борьбой за выживание.

  • Режиссеры и продюсеры картины братья Штраус самостоятельно профинансировали производство, не привлекая к проекту крупные студии или инвесторов. Бюджет фильма окупился почти в восьмикратном размере.
  • Большая часть съемок прошла в калифорнийском жилом комплексе в Марина дель Рей, в котором на тот момент проживал режиссер и продюсер Грег Штраус.
  • Сами съемки обошлись всего в 500 000 долларов. Основная часть бюджета (около 10 000 000 долларов) ушла на цифровые эффекты, коих в картине присутствует более тысячи.
  • При создании многих инопланетных кораблей кинематографисты вдохновлялись внешним видом облаков – от слоистых до кучевых.
  • Джаред Лето – давний друг братьев Штраус, поэтому права на использование композиции группы Лето Thirty Seconds to Mars режиссерам удалось получить с большой скидкой.
  • Фильм полностью снят на камеры Red с чипом Mysterium-X, принадлежавшие Грегу и Колину Штраусам.

После вечеринки компания друзей просыпается от того, что в окно ударяет яркий свет. Они видят, как людей на улице затягивает в столп света и они поднимаются куда-то вверх. Вскоре после этого на планете начинается зачистка оставшихся людей. Выжившим предстоит бороться за жизнь с инопланетными тварями.

5.4 Оцените
154 голоса Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 11 ноября 2010
Премьера онлайн 6 июня 2020
Премьера в мире 11 ноября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Колин Штраус
В ролях
Эрик Балфор
Дональд Фейсон
Скотти Томпсон
Скотти Томпсон
Бриттани Дэниэл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Скайлайн 4 постера
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Война миров, начатая еще Гербертом Уэллсом и, как это ни парадоксально прозвучит, Константином Циолковским (предлагавшим воскресить, в соответствии с заветами своего учителя Николая Федорова, всех земных мертвецов, включая полностью разложившихся и преобразовавшихся в перегной, расселить их на других планетах, а обитателей этих планет зачистить, для верности, в порошок), продолжается. Усилиями очередных кинобратьев – на сей раз по фамилии Strause – с неба просыпалась новая порция…
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