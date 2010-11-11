Скайлайн, 2010

Группу друзей, отсыпающихся после бурной вечеринки, будят яркие синие световые потоки. Необычный свет оказывается вовсе не безобидным: попав под него, люди таинственным образом исчезают на парящих в небе космических кораблях. Попытки сбежать за пределы города оборачиваются для главных героев – беременной Элейн и ее мужа Джарреда – настоящей борьбой за выживание.
После вечеринки компания друзей просыпается от того, что в окно ударяет яркий свет. Они видят, как людей на улице затягивает в столп света и они поднимаются куда-то вверх. Вскоре после этого на планете начинается зачистка оставшихся людей. Выжившим предстоит бороться за жизнь с инопланетными тварями.