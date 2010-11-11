Скайлайн, 2010

Наша рецензия

Война миров, начатая еще Гербертом Уэллсом и, как это ни парадоксально прозвучит, Константином Циолковским (предлагавшим воскресить, в соответствии с заветами своего учителя Николая Федорова, всех земных мертвецов, включая полностью разложившихся и преобразовавшихся в перегной, расселить их на других планетах, а обитателей этих планет зачистить, для верности, в порошок), продолжается. Усилиями очередных кинобратьев – на сей раз по фамилии Strause – с неба просыпалась новая порция…