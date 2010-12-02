Хроники Нарнии: Покоритель зари, 2010

Действие фильма происходит спустя три года после событий фильма “Хроники Нарнии: Принц Каспиан”. Ставший благодаря помощи своих друзей королем Каспиан вместе с Эдмундом, Люси и Юстасом отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы найти семерых лордов – соратников его отца, которых деспот Мираз изгнал из узурпированной им Нарнии.
Эдмунд, Люси, их кузен Юстас и король Каспиан отплывают на корабле «Покоритель Зари» на поиски дяди Каспиана, изгнанного после его недолгого правления. Путешественники переживут множество приключений на море и островах, встречающихся по пути, пока странствия не приведут их на Край Света, в страну Аслана.
Игра актёров никакая, диалоги пафосные и по бессмысленности могут состязаться… Читать дальше…