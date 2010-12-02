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Хроники Нарнии: Покоритель зари Хроники Нарнии: Покоритель зари
Киноафиша Фильмы Хроники Нарнии: Покоритель зари
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader

Хроники Нарнии: Покоритель зари, 2010

2010 / Великобритания
7.9 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит спустя три года после событий фильма “Хроники Нарнии: Принц Каспиан”. Ставший благодаря помощи своих друзей королем Каспиан вместе с Эдмундом, Люси и Юстасом отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы найти семерых лордов – соратников его отца, которых деспот Мираз изгнал из узурпированной им Нарнии.

  • Съемки фильма прошли в Австралии и Новой Зеландии.
  • Рисунки, изображающие персонажей, в финальных титрах были взяты из оригинального издания “Хроник Нарнии”. Так создатели фильма выразили дань уважения Полин Бейнс, некогда проиллюстрировавшей книги Льюиса и скончавшейся за год до старта съемок “Покорителя зари”.
  • В сцене, где главные герои смотрят на звезды, среди созвездий можно увидеть очертания лица Аслана.
  • Натаниэль Паркер появляется в роли отца Каспиана (Бен Барнс) в одном из небольших эпизодов. Интересно, что ранее Барнс играл более молодую версию персонажа Паркера в картине “Звездная пыль” (2007).
  • Бюджет фильма составил 140 миллионов долларов. Еще 100 миллионов ушли на маркетинг.
  • “Покорителя зари” создавали на мысе Кливленд Пойнт. После натурных съемок конструкцию весом 125 тонн разобрали и перевезли на студию для съемок в павильоне.
     

Эдмунд, Люси, их кузен Юстас и король Каспиан отплывают на корабле «Покоритель Зари» на поиски дяди Каспиана, изгнанного после его недолгого правления. Путешественники переживут множество приключений на море и островах, встречающихся по пути, пока странствия не приведут их на Край Света, в страну Аслана.

7.9 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 9 декабря 2010
Премьера в мире 2 декабря 2010
Возраст 0+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Майкл Аптед
Майкл Аптед
В ролях
Уильям Моусли
Уильям Моусли
Бен Барнс
Бен Барнс
Анна Попплуэлл
Уилл Поултер
Уилл Поултер
Скандар Кейнс
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Смена режиссера определенно не пошла на пользу хроникам Нарнии, скорее иллюстрируя мораль известной басни Крылова: как, друзья, вы ни садитесь, всё в музыканты не годитесь. Однако пересевший в кресло Эндрю Эдамсона Майкл Эптид столь горячо преуспел в своем рвении именно «иллюстрировать мораль», что довел безотказный конвейер нравоучений до состояния полнейшей зомбированности дидактикой: никто не может и шагу ступить, чтобы не изречь при этом нечто душеполезное. Единственным…
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523561 2 апреля 2015, 12:51
Очень слабый фильм, хотя книгу читал в детстве и мне понравилось.

Игра актёров никакая, диалоги пафосные и по бессмысленности могут состязаться… Читать дальше…
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Отвратительно. Пафосные сцены эпические боев, картонные марионетки дети-короли... Брр... Какая то мерзкая оскомина осталась после просмотра. Трейлер… Читать дальше…
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