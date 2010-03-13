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После сезона цветов
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Hana no ato

После сезона цветов, 2010

2010 / Япония
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Ито, единственная дочь важного сановника при дворе феодала, стараниями отца с ранних лет обучалась искусству владения мечом. Но, как и другие девушки, она неравнодушна к красоте сакуры, цветущей вокруг замка. Во время прогулки она случайно встречается с Магосиро Эгути. Несмотря на свое низкое происхождение, Магосиро уже прославился как один из самых искусных воинов. Они договариваются померяться силами, но в момент поединка Ито понимает, что влюблена в своего соперника. Любовь эта не может быть счастливой, ведь отец уже подобрал для Ито подобающего ей жениха. Да и для Магосиро семья уже нашла невесту, Кайо, девушку, известную легким нравом, но знатного происхождения. Ито покорно принимает свою участь, а вскоре из далекого Эдо, куда уехал Магосиро, приходит известие, что он покончил жизнь самоубийством. Ито подозревает, что за этой внезапной смертью скрывается какая-то темная тайна.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 13 марта 2010
Премьера в мире 13 марта 2010
Возраст 16+
Режиссер
Кэндзи Наканиси
В ролях
Кэйко Китагава
Масахиро Комото
Мияо Сюнтаро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма После сезона цветов 1 постер
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