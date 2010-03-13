После сезона цветов, 2010

Ито, единственная дочь важного сановника при дворе феодала, стараниями отца с ранних лет обучалась искусству владения мечом. Но, как и другие девушки, она неравнодушна к красоте сакуры, цветущей вокруг замка. Во время прогулки она случайно встречается с Магосиро Эгути. Несмотря на свое низкое происхождение, Магосиро уже прославился как один из самых искусных воинов. Они договариваются померяться силами, но в момент поединка Ито понимает, что влюблена в своего соперника. Любовь эта не может быть счастливой, ведь отец уже подобрал для Ито подобающего ей жениха. Да и для Магосиро семья уже нашла невесту, Кайо, девушку, известную легким нравом, но знатного происхождения. Ито покорно принимает свою участь, а вскоре из далекого Эдо, куда уехал Магосиро, приходит известие, что он покончил жизнь самоубийством. Ито подозревает, что за этой внезапной смертью скрывается какая-то темная тайна.